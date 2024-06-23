شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك زاد بعد إقلاعك عن التدخين.. نصائح مهمة للحفاظ على رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

الرشاقة عنوان الصحة، وعدم التدخين والإقلاع عنه أيضا أحد أهم الخطوات الصحية التي يمكن أن تتخذها في حياتك للعيش بصحة وسعادة.

وفقا لتقرير نشر في موقع rm. Rochester الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الإقلاع عن التدخين له الكثير من الفوائد الصحية، والتي من أهمها سلامة التمثيل الغذائي وتحسن حالة الأمعاء وقدرة الجسم على امتصاص العناصر بشكل مثالي، قد يلحظ بعض المقلعين عن التدخين زيادة في أوزانهم ملحوظة بعد الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وأوضح التقرير أنه لا بد لك من اتباع بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن تضبط وزنك وتحافظ على رشاقتك وصحتك ووزنك مثاليا، وجسمك رياضيا، ومن بين هذه النصائح والإرشادات:

- استخدم على الدوام بدائل صحية وخيارات جيدة يمكن من خلالها أن تكون منخفضة السعرات ولكنها عالية القيمة الغذائية، وتساعدك على الحفاظ على وزنك فابتعد عن المعجنات والحلوى ورقائق البطاطس، وركز على الخضراوات الصحية والفاكهة المميزة الحلوة المذاق التي تعزز من الصحة وتحافظ على الوزن.

- شرب الكثير من المياه على مدار اليوم وكذلك السوائل الصحية العشبية يعوضك الشعور بالجفاف وضعف الترطيب، كما أنه يحسن من حرق جسمك للدهون ويعزز من شهيتك الجيدة الصحية غير المفرطة بعد إقلاعك عن التدخين.

- وجباتك يجب أن تكون صحية ومفيدة وغنية ومتكاملة العناصر.

- وجباتك يجب أن تحتوي على أهم عنصر وهو الألياف الغذائية تلك الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أو أطول وتشعر معدتك بالرضا، هذه الألياف توجد في الحبوب الكاملة، في الخضراوات بأنواعها، وخاصة الورقية منها.

- يمكنك الاعتماد على سناكس وأكلات بينية صحية تساعدك وبشدة على الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزنك، مثل قطع من الجزر قطعة من التفاح، أو بعض من العنب، وأعواد من الكرفس، فضلا عن الزبيب.

- حاول تقليل تناول المشروبات الغنية بالكافيين التي كنت تتناولها أثناء شرب السيجارة؛ لأنها عادة مرتبطة بها، وبالتالي سوف يساعدك ذلك على الحفاظ على وزنك والتخلي التام عن السيجارة.

- قلل نسب الدهون في طعامك، فالدهون المشبعة أمر غير محمود ويؤذي صحة القلب والجسم بشكل عام ويزيد الوزن.