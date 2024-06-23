شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الجفاف فى الموجة الحارة.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يتكون جسم الإنسان البالغ من حوالى 60 % من الماء، و يتم أخذ هذا الماء في المقام الأول من خلال الجهاز الهضمي، تتم إزالة النفايات والسوائل الزائدة عن طريق الكلى وتفرز على شكل بول، يؤدي عدم وجود ما يكفي من السوائل إلى تعطيل التوازن في الجسم ، ويضعف قدرته على تنظيم درجة حرارته وعمله بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع healthshots

يمكن أن يحدث الجفاف لأي شخص، ولكن بعض المجموعات من الناس معرضة للخطر بشكل خاص مثل:

-الرضع والأطفال لا يستطيع الصغار دائمًا إخبارك إذا كانوا عطشانين، ولا يمكنهم الحصول على مشروب لأنفسهم. علاوة على ذلك، فإنهم يفقدون نسبة أعلى من السوائل بسبب الحمى، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالإسهال الشديد والقيء.

-كبار السن: يتناقص احتياطي السوائل في الجسم مع تقدم العمر، كما يتضاءل إحساسك بالعطش والقدرة على الحفاظ على الماء في الجسم. تشمل نقاط الضعف الأخرى المرتبطة بالعمر الأدوية التي تزيد من التبول والظروف الصحية التي قد تمنعك من القدرة على الترطيب الذاتي.

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكن أن تزيد الحالات الصحية التي يمكن أن تزيد من كمية التبول، مثل مرض السكري غير المنضبط أو أمراض الكلى، من خطر الإصابة بالجفاف. يمكن أن تؤدي أدوية ارتفاع ضغط الدم ومدرات البول أيضًا إلى زيادة التبول، كما تفعل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري وقصور القلب. يمكن أن تتطور الحلقة المفرغة لدى مرضى السكري حيث يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من التبول بشكل أكبر ويستنزف حجم السوائل في الجسم.

-الأشخاص المصابون بفيروسات المعدة أو الأنفلونزا أي مرض يسبب فقدان السوائل عن طريق التبول أو القيء أو الإسهال أو ببساطة عدم الشعور بالرغبة في شرب أي شيء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف إذا لم تكن حذراً. وهذا يشمل الانفلونزا.

نصائح لوقاية كبار السن من أمراض الحر

كبار السن أكثر عرضة للمشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة لأنهم لا يستطيعون التكيف مع تغيرات درجة الحرارة كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ويتناولون أدوية قد تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

يجب على كبار السن الذين يعانون من حالات طبية مراجعة خطة الرعاية مع طبيبهم للتأكد من التحكم في هذه الأمراض.

ويوصى الأطباء بتعديل كمية السوائل التي يتناولها كبار السن في الصيف أو تجنب بعض الأدوية، أو ضبط الجرعة خلال فترات الحرارة الشديدة.

نصائح لوقاية الأطفال من الحرارة

يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى رعاية خاصة أثناء الطقس الحار لأنهم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في درجات الحرارة:

-لا تترك الأطفال أو الأطفال الصغار أبدًا في السيارات.

-قومى بتقديم المزيد من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية للأطفال أثناء الطقس الحار وشجع الأطفال على شرب الماء بانتظام.

-أثناء الطقس الحار، قم بإلباس الرضع والأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة.

-يمكن الحفاظ على برودة الأطفال في عربات الأطفال من خلال تغطية عربة الأطفال بقطعة قماش قطن رطبة.

الأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الخارج: خاصة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا، ولا يمكن أن يتبخر العرق ويبردك أيضًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية ، يزداد خطر إصابتك بالجفاف وأمراض الحرارة. ولا يتعلق الأمر بالحرارة فقط. يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في البيئات الجافة، حتى لو كانت باردة، إلى فقدان المزيد من الرطوبة بسبب الهواء الجاف