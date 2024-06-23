شكرا لقرائتكم خبر عن علموهم السباحة.. اعرف فوائدها المذهلة لصحة أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 09:00 ص

ممارسة الأطفال لأي نوع من الرياضة أمر فى غاية الأهمية لبناء أجسامهم ومساعدتهم على النمو بطريقة سليمة، والحفاظ عليهم من الأمراض ولتعزيز مناعتهم ودفاعات أجسامهم، ولكن يظل اختيار الرياضة المناسبة لطفلك والأكثر فائدة هو الأهم.

السباحة أحد أهم أنواع الرياضة المفيدة جداً لصحة الأطفال، وفقا لتقرير نشره موقعbetter health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الأطفال يمكن أن يحصلوا على الكثير من الفوائد الصحية والجسدية، بل والعقلية، إذا مارسوا السباحة لأنها نشاط جيد ومناسب لعمرهم وصحتهم، ولا يمكن حصر فوائد السباحة كرياضة منتظمة فهى تعزز من رفع معدل ضربات القلب ودقاته لدى الطفل.

كما تعزز السباحة كرياضة سريان الدم بشكل كامل في جسم الطفل ومن صحة الأوعية الدموية.

وتزيد السباحه من قوة التحمل لدى الطفل وتجعلهم أكثر قدرة على تحمل الضغوط البدنية والأحمال تدريجيا.

وتعزز من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

والسباحة قادرة على تقوية الجسم وجعله أكثر قوة وصلابة

لا تترك السباحة عضلة في الجسم إلا وتقويها

تمارين السباحة لطيفة ومريحة وغير ضاغطة

تقلل من التوتر العام لدى الأطفال والتقلب المزاجي.

قد تصبح السباحة علاج استشفائي في بعض حالات الإصابات

تهدئ السباحة من درجة حرارة الجسم خاصة خلال الطقس الحار

فيما ذكر تقرير نشر فى موقع آخر .saguaroaquatics موضحا أن السباحة توفر ضخ جيد للدم والاكسجين في جميع أنحاء الجسم ومناطقه مما يعزز النشاط لدى الطفل فضلا عن أنها تعمل على بناء العضلات بشكل سليم، وذلك عند التمرين تمرينات منتظمة تعلمهم الانزلاق والركل الجيد عند في المياه مما يعزز من قوة عضلاتهم بشكل فريد، تعزز أيضا السباحة من نمو الطفل ونمو عضلاته وتوزيع دهونه أيضا.

فيما نصح الدكتور العيسوى العاصى اخصائى الأطفال قصر العينى بالسباحة كرياضة للأطفال وعدد الفوائد الصحية للسباحة وتشمل:

تعزز النشاط لدى طفلك وتقوي من بنيته وعضلاته

تجعل شكل الجسد ونموه مثاليا وقويا

توفر قوه في العضلات ومرونة في الجسم بشكل عام

تحسن من عمل الجهاز الهضمي لدى الطفل فضلا عن أنها تعزز من التمثيل الجيد للطعام والهضم الجيد له

تمرينات السباحة تعزز من انتظام روتين يوم الطفل وتنظم وجباته ومواعيد نومه وقدرته على النوم الجيد أيضا