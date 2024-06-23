شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا نسيت تناول جرعة من دواء ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للأدوية أن تخفض ضغط الدم وتساعد في منع الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، وقصور القلب الاحتقاني، تعتبر أدوية ضغط الدم أمرًا حيويًا لصحتك لدرجة أنك لا تستطيع أن تعتاد على تخطي الجرعات، إذا كنت تفوت في كثير من الأحيان جرعات من أدوية ضغط الدم أو لا تتناولها على النحو الموصى به، فقد يخرج ارتفاع ضغط الدم لديك عن نطاق السيطرة وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

إذا فاتتك جرعة واحدة من دواء ضغط الدم، فلا يمثل ذلك مشكلة في العادة، ولكن من المهم عدم نسيان تناول أدوية ضغط الدم لأن الجرعات المنتظمة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل فرص إصابتك بمشاكل صحية مرتبطة بضغط الدم، وإذا تذكرت في وقت الغداء أنك فاتتك جرعة الصباح، فلا بأس أن تتناولها بعد ذلك، ولكن إذا أدركت ذلك في وقت متأخر من الليل أو في صباح اليوم التالي، فيجب عليك استئناف تناول الدواء وفقًا للتوجيهات، والعودة إلى روتينك المعتاد.

النصائح التالية لمساعدتك على تذكر تناول أدوية ضغط الدم بانتظام:

- ذكّر نفسك بسبب تناولك لأدوية ضغط الدم.

- احتفظ بأدوية ضغط الدم في مكان مناسب.

- ضعه في مكان يمكنك رؤيته، على المنضدة بجوار سريرك وعليك بالاحتفاظ ببضعة أقراص معك أو في مكتبك، في حالة تفويت جرعة الصباح.

- حافظ على وجود الدواء بجوارك.

- السبب الشائع الآخر الذي يجعل الناس يفوتون جرعات من أدوية ضغط الدم لديهم هو نفادها قبل الحصول على الجرعات الجديدة، ولذلك حاول تدوين ملاحظة في التقويم الخاص بك عندما يحين وقت إعادة طلب الجرعات واستلامها.

- أبلغ عن أي آثار جانبية تعاني منها.

- في بعض الأحيان يتجنب الناس تناول أدوية ضغط الدم لأنها تسبب آثارًا جانبية غير جيدة، وهناك العديد من خيارات الأدوية لخفض ضغط الدم، ويمكن لطبيبك العثور على الدواء المناسب لك والطبيب لديه القدرة على الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الأدوية، لكنه لن يعرف إذا كنت لا تتحمل دواء ما إلا إذا أخبرته بذلك بوضوح.