شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة حمضية تحافظ على نشاطك الجسدي والعقلى.. تناولها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه الطبيعية هي أفضل ما يمكن تناوله كبديل للسكريات والرغبة في الحلويات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ويمكن ان تهتم بالفاكهه التي تعزز من صحتك العقلية والجسدية وتعزز من نشاط العقلي والجسدي أيضا في الوقت ذاته، هذا ما اكلوا تقرير مشرف في موقع housekeeping

وتابع التقرير، أن اختيار نوعيات جيدة من الفاكهة التي لا تحتوي على نسبة سكريات عالية وفي الوقت ذاته تمد بالفيتامينات والمعادن لمدة الطاقة الذهنية والعقلية وأيضا الصحية وتنشط الجسم أحد الخيارات الصحية المفيدة والهمة للغاية الجسم والعقل، خاصة خلال ساعات العمل والارهاق الشديد الذهني والبدني.

وأضاف التقرير، أن الليمون خيار رائع لأنه أحد أهم أنواع الفاكهة التي يهملها الكثيرين، فهي صحية وتحتوي على البوتاسيوم المهم جدا لقوة الجسم، فضلا عن الفوليك أسيد المهم للأعصاب والعضلات، وأيضا اليقظة الذهنية، وأوضح التقرير أيضا أن الليمون يساعد على حماية خلايا الدماغ في ظل من الهدف والشيخ المبكرة.

ونصحت الدكتورة صفاء توفيق، استشاري التغذية بمعهد التغذية، بضرورة الاهتمام بتناول فاكهة الليمون الصحية الحمضية التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن وأيضا على نسبة عالية من الكالسيوم.

وقالت، إن الليمون كمشروب أو تناوله أوإضافته إلى الطعام يعزز من زيادة المناعة، فضلا عن أن هذه الفاكهة الحمضيه تعزز من نشاط الدماغ وتقلل وتحد من تلفها وتعزز لنا النشاط البدني أيضا، فضلا عن أنها تعطي نوعا من الانتعاش والترطيب الشديد للجسم.

عصير الليمون البارد يعز من صحة الجسم وترطيبه خاصة في الأجواء الحارة ومع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أنه يعطي اليقظة الذهنية والبدنية، نتيجة تعزيزه لارتواء الجسم وارتواء العقل أيضا، ومقاومة الجفاف.