شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد كبير السن للوقاية من الاضطرابات النفسية والعقلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

كبار السن دوما في أكثر المراحل النفسية والحياتية الحساسة خلال رحلة حياتهم الطويلة، هذه المرحلة يمكنك خلالها مساعدتهم على الوقاية ومن أمراض النفسية والاضطرابات العقلية والمشكلات التي تنجم عن الوحدة والعزلة والأمراض المزمنة التي يعانى أغلبهم منها.

وفقا لتقرير نشر في موقع salmonhealth الطبي، فإن كبار السن هم الفئة لأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والاضطرابت النفسية والعقلية والتي منى بينها:

اضطرابات القلق الحاد

اضطرابات الاكتئاب الحاد أيضا

اضطراب الصحة العقلية مع التقدم في العمر وغيرها الكثير

وتابع التقرير، أنه لتعزيز الصحة النفسية والعقلية للمسنيين وكبار السن لابد من مساعدتهم للبقاء بصحة نفسية أفضل من خلال بعض الوسائل المساعدة:

تعزيز القوة الذهنية من خلال مساعدتهم على القراءة، والكتابة الدائمة شبه اليوميات، لأنها تقلل من فرص الإصابة بالقلق والتوتر، وتعزيز دورة النوم الطبيعية لهم

تحسن جودة النوم لديهم بتهئة الجو الهادئ لنومهم في مواعيد ثابتة

تعزيز فرص الهوايات وتعلم الجديد لديهم، ساعدهم على العوزف على آلة موسيقية، أو تعلم لغات جديدة

حل الألغاز من الوسائل المساعدة لتخفيف التوتر وتحسين القدرات العقلية والنفسية

مساعدتهم وحثهم على ممارسة الرياضات الخفيفة المناسبة لعمرهم

ساعدهم على أن يبقوا على تواصل دائم مع أصدقائهم وأحبائهم

العمل التطوعى أو تربية حيوان أليف أو مساعدتهم في التواصل مع المجتماعت التي انعزلوا عنها، أو تقضية الوقت المميز معهم وإشعارهم بأهميتهم أمر يعزز صحتهم النفسية للغاية

ساعدهم ورافقهم إلى طبيبهم النفسى للمتابعة الدوية للتحدث ومتابعة أية أعراض مرضية تظهر عليهم

اية أعراض نفسية مثل التقلب المزاجى، أو اضطرابات النوم الحادة لابد لك من مساعدتهم على علاجها، لا يصح أبدا إهمالها