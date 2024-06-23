شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد تدريبات القوة فى علاج مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري من النوع 2، فإن تدريب القوة لا يحظى دائمًا بالاهتمام الذي تحظى به التمارين الهوائية مثل الجري والمشي وركوب الدراجات. ولكن الحقيقة هي أن نظام اللياقة البدنية الشامل يجب أن يشمل كليهما – وتدريب القوة له فوائد كبيرة إذا كنت مصابًا بمرض السكري، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

و يتم تعريف تدريب القوة ببساطة على أنه تمرين تقوم به عن طريق تحريك جزء من جسمك ضد المقاومة، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك التمارين التي تستخدم أشرطة مطاطية قابلة للتمدد أو أوزان حرة مثل الدمبل والأثقال. تمارين الجمباز و التمارين التي تستخدم وزن جسمك، مثل تمارين الضغط والجلوس و تعتبر تمارين قوة أيضًا.

و تدريب القوة مرتين في الأسبوع أمر جيد؛ يفضل ثلاث مرات في الأسبوع. ويجب أن تحصل على يوم واحد على الأقل من الراحة بين الجلسات". و جلسة تدريب القوة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن خمسة تمارين تعمل على مجموعات العضلات الرئيسية في الذراعين والساقين والجذع.

فوائد تدريب القوة لمرض السكري

1. تساعدك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية. الأنسولين هو هرمون يسمح لسكر الدم (الجلوكوز) بالدخول إلى خلاياك، حيث يتم استخدامه للطاقة (أو تخزينه لوقت لاحق). يساعد ضخ عضلاتك على دفع الجلوكوز إليها؛ يساعد تدريب القوة المنتظم جسمك على أن يصبح أكثر كفاءة في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى عضلاتك.

2. خفض نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى مساعدة جسمك على أن يكون أكثر كفاءة في نقل الأنسولين إلى عضلاتك، فإن تدريب القوة يسمح أيضًا لعضلاتك بامتصاص المزيد من الجلوكوز. وهذا يعني أنه بعد ممارسة التمارين الرياضية، ستستمر عضلاتك في استخدام الجلوكوز وقد ينخفض مستوى السكر في الدم لعدة ساعات،

3. بناء العضلات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن. كلما واصلت تدريب عضلاتك، كلما زاد حرق السعرات الحرارية". يمكن أن يؤدي تدريب القوة أيضًا إلى زيادة معدل حرق السعرات الحرارية حتى في حالة عدم ممارسة الرياضة. وذلك لأن تدريب القوة يبني العضلات، والعضلات تتطلب سعرات حرارية أكثر من الدهون فقط للحفاظ على نفسها،



4. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تعلم، تعد أمراض القلب من المضاعفات الشائعة لمرض السكري من النوع الثاني . لكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تتضمن تدريبات القوة يمكن أن تساعد في تقليل عدد من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب

5. تساعد على تقوية عظامك. وفقًا للأبحاث، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يعني ارتباط المزيد من الجلوكوز بالبروتين الموجود في العظام (الكولاجين)، مما يضعف بنيتها . و الأشخاص المصابين بداء السكري معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالكسور و يمكن أن تساعد تمارين تدريب القوة على تحسين قوة عظامك بالإضافة إلى توازنك وحركتك، وكل ذلك يقلل من احتمالية سقوطك.