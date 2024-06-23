شكرا لقرائتكم خبر عن الفتق الرياضي.. علامات ظاهرة تؤكد إصابتك به والان مع تفاصيل الخبر

الفتق الرياضي أحد أهم أنواع الفتق التي تصيب بعض الأشخاص، غالبا ما تصيب الرياضيين الذين يمارسون بعض أنواع الرياضات بعينها، فوفقا لتقرير نشر في موقع كليفي لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن بعض الرياضات تتسبب في هذا الفتق والتي من أشهرها ممارسة كرة القدم والمصارعة، وممارسة الهوكي، كذلك يصبح من يمارس رياضة التنس والتزحلق الأكثر عرضة لهذا النوع من الفتق.

هذا النوع من الفتق يصيب منطقة معينة تظهر في أسفل البطن تلاقيا مع أعلى الفخذ، مما قد يسبب أوجاع وآلام يصعب خلالها تحديد مكان الألم المحدد

يمكن علاجه من خلال الكثير من الطرق وفقا لدرجة الإصابة من خلال الراحة والعلاج الطبيعي، وذلك لتحسين العضلات والمرونة وبعض الأدوية أيضا، يمكن أن يصفها بعض الأطباء المضادة للالتهابات

وتظل أشهر أعراضه التي تؤكد الإصابة به وفقا للتقرير هي عبارة عن حالة من:

ألم مكان الفتق تختلف درجاته وحدته من حالة لأخرى

ألم بالأعصاب وتهيج عند بعض الذين يعانون من هذا النوع من الفتق

تحسس من المنطقة المصابة في بعض الحالات

عند الحزق أو السعال أو الكحة أو العطس تشعر بألم في تلك المنطقة

قد ينتشر الألم في كثير من الحالات عند الرجال وصولا إلى كيس الصفن

للرياضيين الذين يمارسون رياضتهم المعتادة قد يتأثر نشاطهم الرياضي وتمريناتهم بهذا الفتق ويصبحون غير قادرين على ممارستها بشكل منظم

ألم الفتق يذهب ويعود وقد يذهب عند الإمتثال إلى الراحة ولكنه يعود مره أخرى عند ممارسة التمارين الرياضية

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع جوني هوبكنز الطبي المعني بالصحة العامة، ان هناك خيارات علاجات للفتق الرياضي جراحية وأخرى غير جراحية، أما الجراحية فيلجأ إليها الطبيب ويحددها وحده وفقا للتشخيص السليم للحالة، والتي تعاني من ألم شديد لا يعالج من خلال العلاجات غير الجراحية، فتتم جراحة الوتر في بعض الحالات لتخفيف هذا الألم ومعاودة النشاط الرياضي مرة أخرى