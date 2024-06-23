شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تعزز الذاكرة ومفيدة لطلاب الثانوية.. أبرزها القهوة والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

إن تناول نظام غذائي صحي يتضمن بعض الأطعمة الشائعة الداعمة للدماغ قد يساعد في الحفاظ على ذاكرتك وتركيزك بشكل حاد، بحسب خبراء التغذية، وهو ما يفيد بشكل خاص طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون امتحاناتهم.

وفى هذا التقرير نقدم قائمة ببعض أفضل الأطعمة لدعم صحة الدماغ الجيدة، بدءًا من تقليل التوتر والقلق إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز شيخوخة الدماغ الصحية، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

عين الجمل

عين الجمل من أكثر الأطعمة الطبيعية تنوعًا، فهو مليئ بالبروتين والدهون الصحية، و أحد أنواع المكسرات الذي يتميز بإمكانية تحسين الذاكرة.

وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، تم اكتشاف أن ارتفاع استهلاك عين الجمل أدى إلى نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بنوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA)، مما يوفر فائدة صحية مضاعفة، حيث أشارت الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بـ ALA وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأخرى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم و ضغط الدم وتنظيف الشرايين، مما يجعلها خياراً ممتازاً للحفاظ على صحة القلب والدماغ.

الشاي والقهوة

بالنسبة للملايين الذين يبدأون يومهم بفنجان من الشاي أو القهوة، فإن التعزيز الفوري للتركيز والطاقة أمر معروف جيدًا.

ومع ذلك، فقد وجد العلماء الآن أن هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يكون لها أيضًا فوائد طويلة المدى.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن أولئك الذين تناولوا المزيد من الكافيين كان أداؤهم أفضل في اختبارات الوظائف العقلية.

علاوة على ذلك، كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة جون هوبكنز الأمريكية عن وجود صلة فريدة بين تناول الكافيين وتقوية الذاكرة، حيث أظهر المشاركون في التجربة تحسنًا في تذكر الذاكرة على المدى القصير مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

ومع ذلك، من المهم تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب وصعوبات في التنفس.

التوت

التوت الأزرق هو فاكهة شعبية معروفة بخصائصها المعززة للدماغ، غالبًا ما يتم وصفها على أنها خيار صحي نظرًا لتأثيراتها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وأشارت الدراسات التي أجريت في جامعة تافتس الأمريكية إلى أنها قد تكون فعالة في تحسين أو تأخير فقدان الذاكرة على المدى القصير.

التوت الأزرق بمحتواه الغني بالفلافونويد - المادة الطبيعية التي تمنحه لونه النابض بالحياة – مرتبط بصحة الدماغ.

وجدت دراسة أجريت في مستشفى بريجهام والنساء بجامعة هارفارد أن النساء اللواتي تناولن التوت الأزرق والفراولة مرتين أو أكثر كل أسبوع يمكن أن يؤخرن تراجع الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.

الأسماك الدهنية

إن إضافة الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعطي دفعة لعقلك، حيث أن تناول الأسماك مثل السلمون أو التونة مرتين في الأسبوع قد يكون كافيًا ليمنحك تحسنًا ملحوظًا في وظائف المخ.

