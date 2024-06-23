شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد طفلك المصاب بارتفاع ضغط الدم؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، ليس مجرد مشكلة يعانى منها البالغين، بل يتم تشخيص عدد أكبر من الأطفال والمراهقين بهذه الحالة أكثر من أي وقت مضى، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ما يقرب من 4٪ من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وترك هذه الحالة لدى الأطفال دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، في وقت لاحق من الحياة، وهناك عدة طرق فعالة للمساعدة في تقليل المخاطر ومراقبة ضغط دم لدى الأطفال، حسبما أفاد موقع "Healthline".

فيما يلى.. طرق تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال:

إضافة المزيد من البنجر إلى نظامهم الغذائي

غالبًا ما يتم تجاهل البنجر في النظام الغذائي للأطفال، لكنه مليء بالعناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم، يحتوي البنجر على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وقد وجدت دراسة في مجلة التغذية أن تناول عصير البنجر يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى البالغين والأطفال.

طرق تضمين البنجر:

عصائر البنجر: امزج البنجر مع الفواكه مثل التفاح والتوت للحصول على مشروب لذيذ وغني بالعناصر الغذائية.

سلطة البنجر: يُمزج البنجر المطبوخ مع القليل من جبن الفيتا والخل للحصول على سلطة لذيذة.

السيطرة المناسبة على ما يتناوله طفلك "الأكل اليقظ"

الأكل اليقظ يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام، وهو عامل خطر معروف لارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن تعليم الأطفال تناول الطعام ببطء والاستمتاع بطعامهم يمكن أن يساعدهم في التعرف على وقت الشبع وتقليل الإفراط في الطعام.

فوائد العلاج بالحيوانات الأليفة

ثبت أن قضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة يقلل من التوتر ويخفض ضغط الدم، وقد أبرزت دراسة نشرت في مجلة تمريض الأطفال، أن الأطفال الذين يتفاعلون بانتظام مع الحيوانات الأليفة يظهرون انخفاضًا في مستويات ضغط الدم وتقليل القلق والتوتر لديهم.