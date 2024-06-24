كبسولات زيت السمك تضر القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة حديثة أن كبسولات زيت السمك التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 وتستخدم كمكمل غذائي مهم للكثيرين، لها أضرار غير متوقعة على صحة القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية المتخصصة BMJ، أن هذه الكبسولات تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل الرجفان الأذيني لدى الأشخاص الذين لا يعانون أمراضا قلبية سابقة.

وفي الوقت نفسه بينت الدراسة أن كبسولات زيت السمك قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون أمراضا قلبية موجودة بالفعل، حيث يمكن أن تساهم في تحسين مسار المرض.

وتحتوي كبسولات زيت السمك أساساً على أحماض أوميغا-3 الدهنية، مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسينويك (DHA)، وهذه الأحماض الدهنية الأساسية لا يمكن للجسم إنتاجها بكميات كافية، وبالتالي يجب علينا تناولها من الطعام.

وبالرغم من أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تعد مصدراً طبيعيا لهذه الأحماض، فإن الكثيرين يلجؤون إلى كبسولات زيت السمك كوسيلة بديلة لضمان الحصول على كميات كافية.