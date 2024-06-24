شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج إحمرار العين والتهابها في المنزل أثناء موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لموجة الحرارة التي لا تنتهي أن تكون قاسية ليس فقط على بشرتنا ولكن أيضًا على أعيننا. غالبًا ما تتحمل أعيننا وطأة درجات الحرارة القصوى. يعتبر احمرار والتهاب العين من الشكاوى الشائعة خلال هذه الأوقات، مما يسبب عدم الراحة والتهيج. في حين أنه من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم وطلب المشورة الطبية بشأن المشكلات المستمرة، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

العلاجات المنزلية 1. الكمادات الباردة

يمكن أن يوفر تطبيق الكمادات الباردة راحة فورية من احمرار العين والتهابها. يساعد البرد على انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل التورم والاحمرار. لعمل كمادة باردة، ما عليك سوى نقع قطعة قماش نظيفة في الماء البارد ، ثم عصرها الزائد، ووضعها على عينيك المغلقتين لمدة 10-15 دقيقة. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش ناعمة.

2. شرائح الخيار

تعتبر شرائح الخيار علاجًا شائعًا لتقليل انتفاخ العين واحمرارها. وأظهرت الدراسات أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء وخصائص تبريد يمكن أن تهدئ العيون المتهيجة. للاستخدام، ضع بضع شرائح من الخيار المبرد على عينيك المغلقة واتركيها لمدة 10-15 دقيقة. لا يساعد هذا في علاج الاحمرار فحسب، بل يوفر أيضًا استراحة منعشة لعينيك المتعبة.

3. أكياس شاي البابونج

شاي البابونج معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة. بعد تخمير بضعة أكياس من شاي البابونج ، اتركهم ليبردوا في الثلاجة. بمجرد أن تبرد، ضع أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10-15 دقيقة.البابونج في تقليل الالتهاب والاحمرار، مما يوفر تأثيرًا مهدئًا.

4. جل الصبار

الصبار هو معالج طبيعي.و أظهرت الدراسات أن لديه مضاد التهاب يساعد في تهدئة عينيك. إن وضع كمية صغيرة من جل الصبار حول العينين يمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والتهيج. تأكد من عدم دخول الجل إلى عينيك، لأنه قد يسبب عدم الراحة. استخدمي جل الصبار الطازج النقي للحصول على أفضل النتائج، ثم اغسله بعد حوالي 10 دقائق.



