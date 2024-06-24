شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقولش مشروب شتوي.. القرفة أفضل ما يمكنك تناوله في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن القرفة أحد أهم المشروبات التي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على مد الجسم بالكثير من الفوائد، الكثير منا يحصر القرفه في ليالي الشتاء، كمشروب شتوى فقط، ويعتقد خطئا أنها لا تناسب كونها مشروبا صيفيا، مناسب للياليه الحارة، ولكن يوضح تقرير نشر في موقع thehealthsite أن القرفة مشروب صيفي بإمتياز يمكن الإعتماد عليه وفوائده مضاعفة في هذا الفصل

تابع التقرير، أن القرفة ذات رائحة مميزة لها أثر جيد في تعزيز صحة الإنسان وترطيبه وبرودته أيضا

وأضاف التقرير، أن تناول المشروب القرفة بشكل متوازن أمر في غاية الأهمية لأنه يعزز من صحة الجسم وترطيبه أيضا الترطيب المثالي، لأن القرفة تعمل على ضبط درجة حرارة الجسم وانقاصها بمقدار درجتين على الأقل، كما أنها تعزز من سلامة المعدة وتقلل من اضطرابات المعدة المعروفة

تفيد القرفة بشكل خاص في فصل الصيف وفي ليالي الصيف الحارة من خلال محاربتها للعدوى لأنها بها مكونات تعمل على وقاية الجسم من زحف البكتيريا والفطريات وغيرها من مصادر العدوى والمرض، لذلك فهي تعزز قوة الجسم وسلامته وأيضا مناعته ضد الأمراض خلال هذا الطقس الحار الذي تكثر فيه العدوى، كذلك تساعد القرفة على ضبط مستوى السكر في الدم وهو أمر معروف وبالتالي فهي تعزز من معادلة وظائف الجسم وتحسين وكفاءة الأنسولين مما يجعل الجسم لا يشعر بالحرارة العالية بشدة

أغلبنا يفضل الالتزام بريجيم والأنظمة الغذائية بهدف إنقاص الوزن خلال فصل الصيف تساعدك القرفه في هذا الأمر جيدا، لأنها تساعد على إنقاذ الوزن والتخلص من الدهون الزائدة طالما استهلكها الإنسان استهلاكا منتظما ومتزنا وليس مفرطا

يجب عليك للحفاظ على أعضاء جسمك وكبدك بشكل خاص عدم الإفراط في تناول القرفة، ولكن الإلتزام بتناولها بشكل واستهلاك جيد ومتزن، فهذا الإستهلاك المنظم المتزن يساعد على ضبط وظائف الجسم والاستفاده القصوى من هذا المشروب السحري الذي يمكن أن تشربه باردا أو دافئا خلال ليالي الطقس الحار في الصي، مما يعزز من برودة جسمك وشعورك بالهدوء والاسترخاء