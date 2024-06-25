شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لتنظيف المخاط الزائد على الرئتين.. منها استنشاق البخار والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون المخاط الزائد في الرئتين غير مريح ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي. يمكن أن ينجم عن حالات مختلفة مثل نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). فيما يلي العديد من الاستراتيجيات الفعالة للمساعدة في إزالة المخاط من الرئتين وتحسين صحة الجهاز التنفسي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الاستراتيجيات الفعالة للمساعدة في إزالة المخاط 1. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، على ترقيق المخاط، مما يسهل طرده. يمكن للسوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب والمرق والحساء أن تكون مهدئة بشكل خاص.

2. استخدم المرطب

يضيف جهاز الترطيب الرطوبة إلى الهواء، مما يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط وتهدئة الشعب الهوائية المتهيجة. تأكد من تنظيف جهاز الترطيب بانتظام لمنع نمو العفن والبكتيريا.

3. ممارسة استنشاق البخار

استنشاق البخار يمكن أن يخفف المخاط وينظف الممرات الأنفية. يمكنك القيام بذلك عن طريق أخذ حمام ساخن أو استخدام وعاء من الماء الساخن:

املأ وعاءً بالماء الساخن.

انحنى فوق الوعاء وقم بتغطية رأسك بمنشفة لاحتجاز البخار.

تنفس بعمق لمدة 5-10 دقائق.

4. أداء تمارين التنفس

يمكن لبعض تمارين التنفس أن تساعد في إزالة المخاط وتحسين وظائف الرئة:

التنفس العميق: خذ نفساً عميقاً من خلال أنفك، واحتفظ به لبضع ثوان، ثم قم بالزفير ببطء من خلال فمك.

التنفس من خلال الشفاه: قم بالشهيق من خلال أنفك والزفير من خلال الشفاه النقية كما لو كنت تطفئ شمعة. تساعد هذه التقنية على إبقاء المسالك الهوائية مفتوحة لفترة أطول.

5. ابق نشيطًا

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم على تخفيف المخاط وتحسين قدرة الرئة. يمكن أن تكون الأنشطة مثل المشي والركض والتمارين الرياضية مفيدة. استشر طبيبك دائمًا قبل البدء في ممارسة روتينية جديدة للتمارين الرياضية، خاصة إذا كنت تعاني من حالة رئوية مزمنة.

6. الصرف الوضعي

يتضمن التصريف الوضعي الاستلقاء في أوضاع مختلفة لاستخدام الجاذبية للمساعدة في تصريف المخاط من الرئتين. من خلال :

على ظهرك: استلقي على ظهرك مع وضع وسائد تحت وركيك بحيث يكون صدرك أقل من وركيك. التنفس بعمق والسعال لطرد البلغم.

على جانبك: استلق على جانب واحد مع وضع وسائد تحت وركيك. ابق في هذا الوضع لبضع دقائق ثم بدل الجوانب.

على بطنك: استلقي على بطنك مع وضع وسائد تحت وركيك. يمكن أن يساعد هذا الوضع في تصريف المخاط من الأجزاء السفلية من الرئتين.

7. ابتعد عن المهيجات

تجنب التعرض للدخان والغبار والأبخرة وغيرها من المهيجات البيئية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم إنتاج المخاط. إذا كنت تدخن، فكر في طلب المساعدة للإقلاع عن التدخين، لأن التدخين يزيد بشكل كبير من إنتاج المخاط ويدمر أنسجة الرئة.

8. استخدم رذاذ الأنف الملحي

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف المالحة على إزالة المخاط من الممرات الأنفية وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي، والذي يمكن أن يساهم في تكوين المخاط في الرئتين. تتوفر هذه البخاخات بدون وصفة طبية ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم.



