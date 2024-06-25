شكرا لقرائتكم خبر عن 5 هرمونات ضرورية لصحة جسمك منها الدوبامين.. إزاى تزودها والان مع تفاصيل الخبر

الهرمونات هي مواد كيميائية تدير مئات العمليات الجسدية، فهى مسئولة عن تنسيق الوظائف المختلفة في أجسامنا، وتقوم العديد من الغدد والأعضاء والأنسجة بإنتاج وإطلاق الهرمونات، مما يزيد من بناء نظام الغدد الصماء، والهرمونات ضرورية للحياة وصحتك لأن هذه الإشارات تخبر جسمك بما يجب عليه فعله ومتى يفعل ذلك، وحتى الآن، حدد العلماء 50 هرمونًا في جسم الإنسان في حين أن بعض هذه العناصر ضرورية لجسمك ليعمل بشكل صحيح، إلا أن بعضها الآخر ليس بهذه الأهمية، فى هذا التقرير نتعرف على الهرمونات الأساسية التي تعتبر ضرورية لصحتك، بحسب موقع تايمز ناو.

السيروتونين

السيروتونين هو ناقل عصبي مسئول عن جعلك تشعر بالسعادة وهو ضروري لصحتك، ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب والقلق. ويلعب السيروتونين أيضًا دورًا رئيسيًا في وظائف الجسم مثل النوم والهضم والغثيان والتئام الجروح وصحة العظام وتجلط الدم والرغبة الجنسية.

لتعزيز مستويات السيروتونين لديك، يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان. على سبيل المثال، البيض والجبن والمكسرات والبذور. يساعد التعرض المنتظم لأشعة الشمس أيضًا على زيادة مستويات السيروتونين.

الدوبامين

يستخدم جهازك العصبي الدوبامين لإرسال الرسائل بين الخلايا العصبية. إنه يلعب دورًا رئيسيًا في شعورنا بالمتعة. إنه ضروري للتحفيز والتركيز والمتعة. غالبًا ما تؤدي الاختلالات في مستويات الدوبامين إلى انخفاض الحافز والتعب وتقلب المزاج. لتعزيز مستويات الدوبامين، تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التيروزين، مثل اللوز والموز والبيض والفاصوليا والأسماك والدجاج. كما أن ممارسة النشاط البدني يزيد من مستويات الدوبامين.

الأوكسيتوسين

يدير الأوكسيتوسين الجوانب الرئيسية للجهاز التناسلي للأنثى والذكر، بما في ذلك المخاض والولادة والرضاعة، كما أنه يدير جوانب متعددة من السلوك البشري، الوظيفتان الرئيسيتان لهذا الهرمون هما تحفيز انقباضات الرحم أثناء المخاض والولادة وتحفيز تقلصات أنسجة الثدي للمساعدة في الرضاعة بعد الولادة، تعمل الأشكال المختلفة من المودة الجسدية على تعزيز مستويات الأوكسيتوسين، بما في ذلك العناق والحضن وقضاء أوقات ممتعة مع أحبائك.

الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. يمكنك التفكير في الأمر على أنه نظام إنذار مدمج في الطبيعة يعمل مع أجزاء معينة من دماغك للتحكم في حالتك المزاجية ودوافعك وخوفك. تصنع الغدد الكظرية الكورتيزول. إنه يلعب دورًا مهمًا في بعض الأشياء التي يقوم بها جسمك. على سبيل المثال، تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على انخفاض الالتهاب، وزيادة الجلوكوز، والتحكم في دورة نومك، وزيادة الطاقة، والمزيد.

الإندورفين

الإندورفين عبارة عن هرمونات يتم إطلاقها عندما يشعر جسمك بالألم أو التوتر يتم إنتاجها في دماغك. يتم إنتاج هذه الهرمونات للمساعدة في تخفيف الألم وتحسين الحالة المزاجية.

يمكنك اعتبارها مسكنات طبيعية للجسم. بعض الطرق لتعزيز مستويات الإندورفين لديك هي التدريبات عالية الكثافة، ومشاهدة العروض الكوميدية، وقضاء الوقت مع أصدقائك، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة أيضًا إلى زيادة مستويات الإندورفين لديك.