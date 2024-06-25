شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض النزلة المعوية البكتيرية عند الأطفال وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن النزلات المعوية البكتيرية أكثر النزلات المعوية انتشارا في معظم حالات الأطفال والرضع خصوصا فى فصل الصيف، مضيفا أن العدوى تنتقل عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضارة، أو من خلال ملامسة شخص مصاب بالعدوى.

وأوضح الدكتور علاء عبد العزيز أن من أعراض النزلات المعوية البكتيرية عند الأطفال تشمل: ارتفاع للحرارة، قىء واسهال وأحيانا إسهال مدمم، جفاف بالفم والجلد، مغص ، نزول الوزن لفقدان سوائل الجسم .

وأشار إلى أن علاج النزلة المعوية البكتيرية هو محلول الجفاف كإجراء وقائى من الجفاف بكل مراحله.

وتابع قائلا أنه من أهم خطوات علاج النزلة المعوية البكتيرية هو تعويض السوائل المفقودة بسبب الإسهال والتقيؤ. يمكن ذلك عن طريق شرب الكثير من الماء.وأضاف أنه يجب اتباع نظام غذائي خفيف سهل الهضم، مثل الأرز المسلوق، والخبز المحمص، والفاكهة، والخضراوات المطبوخة وتجنب الأطعمة الدسمة، والأطعمة الحارة، والأطعمة الغنية بالتوابل، ومنتجات الألبان، والكافيين.

وعن طرق الوقاية من النزلات المعوية البكتيرية قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنها تشمل:



-غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام، وبعد تحضير الطعام.

-طهي اللحوم والبيض جيدًا.

-تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

-عدم الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بالعدوى.

-تنظيف الأسطح الملوثة جيدًا.



