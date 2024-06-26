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شكرا لقرائتكم خبر عن آثار سلبية لمشروبات الطاقة.. بدائل ونصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – حسام الشقويرىالأربعاء، 26 يونيو 2024 03:00 ص
يتم تناول مشروبات الطاقة بشكل شائع لتعزيز مستويات الطاقة واليقظة والتركيز على الفور. ومع ذلك، فقد حذر العديد من خبراء الصحة والدراسات من استخدام مشروبات الطاقة لأنها يمكن أن تساهم في بعض العواقب الصحية الخطيرة. ويرتبط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة أيضًا بمضاعفات صحية طويلة المدى مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والإدمان واضطرابات الجهاز العصبي. وفقا لما نشره موقع.ndtv.comالآثار السلبية لتناول مشروبات الطاقة
المحتوى العالي من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف
قد يعاني المرء من عدم انتظام ضربات القلب وحتى قصور القلب
الاستهلاك المنتظم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في مشروبات الطاقة إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني
يمكن أن تساهم قيمة الرقم الهيدروجيني المنخفضة والمحتوى العالي من السكر في مشروبات الطاقة أيضًا في تآكل الأسنان
شجع الأطفال على اختيار البدائل الصحية
إذا كنت ترغب في إضافة الكافيين إلى نظامك الغذائي، فاختر القهوة ولكن باعتدال
الماء الفوار والشاي الأخضر والشاي المنقوع هي بعض البدائل التي يمكنك تجربتها
يمكن لعشاق اللياقة البدنية اختيار مخفوق البروتين أو العصائر بدلاً من ذلك لتعزيز مستويات الطاقة
يجب على الآباء تقديم المشروبات الصحية للأطفال مثل الحليب والعصائر محلية الصنع وغيرها.
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