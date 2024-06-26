شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع العالمي للحساسية.. 7 أطعمة تساعد في مكافحة ردود الفعل التحسسية والان مع تفاصيل الخبر

يحيى العالم الأسبوع العالمي للحساسية والذى يستمر إلى 29 يونيو من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الحساسية، ويمكن أن تؤدي الحساسية في كثير من الأحيان إلى الالتهاب ويمكن أن يكون الالتهاب المزمن في الجسم ضارًا ويؤدي إلى العديد من الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعد على مكافحة الحساسية، بحسب موقع تايمز ناو.

الأطعمة التي تساعد على مكافحة ردود الفعل التحسسية

يتأثر ملايين الأشخاص بسبب الحساسية، بعضها يمكن أن يكون موسميًا والبعض الآخر يمكن أن يكون مزمنًا مثل الحساسية الغذائية وغيرها. من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من الحساسية.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للالتهابات. من المعروف أنه مفيد لحالات مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل والسكري وغيرها، ويمكن أن يساعد إذا كنت تعاني من السعال والبرد بشكل منتظم. أضفه إلى طعامك مباشرة أو يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات ويمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز مناعتك. إذا كنت تعاني من الحساسية التي أدت إلى تهيج في مجرى الأنف والحنجرة والعينين؛ استخدام الزنجبيل يمكن أن يساعد. يمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في تقليل الأعراض.

البصل

يحتوي البصل على كيرسيتين، وهو بيوفلافونويد موجود فيه ويعمل كمضاد للهستامين، يمكن أن تساعدك مضادات الهيستامين إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية. يحتوي البصل أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الحالة. ومن المعروف أيضًا أن البصل مفيد لأمعائك لأنه غني بالبريبايوتكس ويحسن صحة الأمعاء.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين C المعروف بتعزيز مناعتك. كما أن الطماطم غنية بمضادات الأكسدة الأخرى مثل الليكوبين الذي يمكن أن يساعد في علاج الالتهاب. يمكن أن تساعد إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي في تقليل أعراض الحساسية.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA. هذه لها خصائص قوية مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في منع الحساسية، تمنع أوميجا 3 إنتاج السيتوكينات والإيكوسانويدات مما يساعد على تقليل شدة أعراض الحساسية.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء. يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب عن طريق الحفاظ على ميكروبات الأمعاء المتوازنة. إن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرايب يمكن أن يحسن وظائف المناعة بشكل عام ويقلل من ردود الفعل التحسسية.

الحمضيات

الحمضيات غنية بفيتامين C الذي يساعد على تعزيز مناعتك. في كثير من الأحيان، من المرجح أن يوصي الأطباء بتناول كبسولات فيتامين سي عندما تعاني من السعال والبرد. وذلك لأنه يساعد على تحسين مناعتك مما قد يساعد في النهاية على تقليل الحالة.

