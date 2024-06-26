شكرا لقرائتكم خبر عن احصل على فيتامين د بأمان بعيدا عن شمس الصيف الحارقة والان مع تفاصيل الخبر

نقص فيتامين د هو حالة شائعة تحدث لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس إلا قليلاً أو لا يتعرضون لها على الإطلاق أوالذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين د.

في حين أن شمس الصيف قد تبدو مصدرًا مضمونًا لفيتامين د، إلا أنه من الممكن أن يحدث النقص بسبب عدة عوامل، ويشمل ذلك ألوان البشرة الداكنة، التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية فئة B بشكل طبيعي، واستخدام واقي الشمس، وهو أمر ضروري لحماية البشرة ولكنه قد يقلل من تخليق فيتامين د. في بعض الحالات، قد يلعب موقعك أيضًا دورًا، حيث تصل كمية أقل من الأشعة فوق البنفسجية إلى مناطق أبعد في الشمال أو الجنوب.

إذن ماذا يمكنك أن تفعل في مثل هذه الظروف؟ كيف يمكنك الحصول على ما يكفي من فيتامين د بأمان خلال فصل الصيف؟ فيما يلي دليل وبعض الاستراتيجيات للمساعدة وفقا لموقع onlymyhealth

تشمس في الصباح الباكر

نعلم جميعًا أن التعرض لأشعة الشمس مفيدة في تخليق فيتامين د داخل الجسم، ولكن هل تعلم أيضًا أن زيادة التعرض لأشعة الشمس، وخاصة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد؟



الجمعية السرطان الأمريكية (ACS)يشير إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس قد يكون عامل خطر رئيسي لسرطان الجلد غير الميلانيني، والذي يحدث لدى 20-30 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).



ومع ذلك، إذا كنت لا تستلقي في الشمس، فإنك تخاطر أيضًا بالإصابة بنقص فيتامين د، إذن، ماذا تفعل؟ تشير الدراسات إلى أن التعرض لأشعة الشمس في الصباح قد يكون أفضل وقت للحصول على فيتامين د، في الواقع، قد يكون قضاء 10-15 دقيقة في الشمس قبل الساعة 10 صباحًا أو بعد الساعة 4 مساءً هو أفضل وقت لتقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

في حين أن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، فإن الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض يمكن أن تزيد أيضًا من مستويات فيتامين د في الجسم.

استخدم واقي الشمس

لا تتنازل أبدًا عن استخدام واقي الشمس، خاصة عندما تتعرض لأشعة الشمس. من المهم أن تقومي بوضع واقي الشمس بعد التعرض الأولي لأشعة الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية مع السماح بتكوين فيتامين د.

حافظ على رطوبتك

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف والتي يمكن أن يكون لها عواقب مثل الإسهال والغثيان والقيء. ولهذا السبب يجب عليك شرب الكثير من الماء للوقاية من هذه الحالة، والتي قد تؤثر أيضًا على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د.

تناول مكملات فيتامين د

يمكن أن يؤدي النقص الشديد في فيتامين د إلى مضاعفات. تشمل الأعراض غالبًا ما يلي:

ألم عضلي

ألم العظام

تشوهات المفاصل

تعب وإرهاق

تغيرات في المزاج، كالاكتئاب