شكرا لقرائتكم خبر عن التسمم الشمسى حالة تنتج من شدة حروق الشمس.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

التسمم الشمسي هو حالة خطيرة تنتج عن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية، عادة من الشمس، وهذه الحالة ليست مجرد حروق شمس خفيفة، بل تسبب أعراضًا حادة مثل ظهور تقرحات وتورم واحمرار وألم، كما يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى الصداع والحمى والغثيان والدوخة، مما يشير إلى رد فعل أكثر شدة للأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب موقع "تايمز ناو" تتطور حروق الشمس عندما يتأثر الجلد بالأشعة فوق البنفسجية التي تلحق الضرر بالطبقات العميقة من الجلد.الأشخاص الذين لديهم بشرة فاتحة وأولئك الذين لديهم كمية أقل من الميلانين في بشرتهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، لأن بشرتهم توفر حماية طبيعية أقل ضد الأشعة فوق البنفسجية.

قد تحتاج حالات التسمم الشمسي الشديدة إلى رعاية طبية لإدارة الأعراض ومنع المضاعفات مثل العدوى أو الجفاف.ويمكن للآثار طويلة المدى للتسمم الشمسي المتكرر أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة للجلد.

أعراض التسمم الشمسي

تستمر أعراض التسمم الشمسي لفترة أطول وتكون أكثر شدة، يمكن أن تشمل الأعراض: البثور، والألم الشديد، والتورم، والحمى، وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وتشير البثور إلى حرق من الدرجة الثانية ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

-الجفاف نتيجة فقدان السوائل والمعادن

-عدوى الجلد

-الصداع والغثيان والقيء

-حمى أو قشعريرة

-تغيرات الجلد المتضررة من الشمس والتي تستمر بعد حروق الشمس.

طرق الوقاية من التسمم الشمسي

من أهم طرق الوقاية من التسمم الشمسي هو وضع واقي الشمس بانتظام، وهذه بعض الطرق للوقاية من التسمم الشمسي:

-ارتدي قبعات واسعة الحواف وقمصانًا خفيفة الوزن بأكمام طويلة وسراويل طويلة

-البقاء تحت الظل أثناء وجودك خارج المنزل

-استخدم واقيًا من الشمس واسع النطاق يحمي من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B

-اختر واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى

-ضع واقي الشمس قبل 15 دقيقة على الأقل من الخروج

-أعد وضع واقي الشمس كل ساعتين

-ارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك

-استخدم مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى

-ابق في الداخل بينما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية للشمس في أقوى حالاته ويمكنك معرفة ذلك بمتابعة نشرة الطقس.