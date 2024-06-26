شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات غنية بالحديد.. خليها على الفطار والغدا لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

الحديد من العناصر الغذائية الأساسية لنمو وتطور الطفل بشكل صحي، حيث يلعب دوراً هاماً في تكوين الهيموجلوبين، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، مما قد يؤثر على نمو الطفل، ويؤدي إلى التعب والضعف وقلة التركيز.

كشف الدكتور وجدى هاشم أستاذ طب الأطفال جامعة بنها أن الحديد للأطفال يعمل على نمو وتطوير الدماغ ووظائفه، مما يؤثر على القدرات العقلية والتحصيل الدراسي، كما يعمل على زيادة الطاقة والنشاط، لأن الحديد يساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا، مما يعزز من مستوى الطاقة والنشاط لدى الطفل، بجانب تعزيز جهاز المناعة وتحسين وظائف العضلات.



ويمكن ذكر امثلة على مدار اليوم في وجبات الطفل الغنية بالحديد كما يلى:

الفطور:

يمكن الاختيار بين ما يلى :

5 ملاعق من الفول المدمس بالليمون والزيت

خبز

2 معلقة من العسل الأسود

2 بيضة مسلوقة

جرجير وطماطم

الغداء:

طبق خضار سوتيه مع قطعمة لحم أحمر متوسطة مع طيق سلطة وأرز وأى فاكهة موسم.

أو يمكن تقديم طبق كشرى مع سلطة خضراء بالليمون وبيضة مسلوقة مع ثمرة من فاكهة الموسم

العشاء:

كوب كبير من البليلة يتم تحليتها بالعسل الأسود وثمرة فاكهة

أو قطعة جبن قريش وقطعتين حلاوة طحينة وجرجير وطماطم مع خبر

أو 2 قطعة كبده مشوية مع خبز وبق سلطة خضراء مع الليمون

نصائح لزيادة امتصاص الحديد:

-تناول فيتامين C: تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والطماطم مع الوجبات الغنية بالحديد لتعزيز الامتصاص.



-تجنب الكالسيوم مع الحديد: تجنب تناول مكملات الكالسيوم أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل الحليب) في نفس الوقت مع الأطعمة الغنية بالحديد، لأنها يمكن أن تعوق امتصاص الحديد.

