شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إصابة سيلين ديون بمتلازمة الشخص المتصلب فى وثائقى.. كل شىء عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

انتشر مقطع فيديو من فيلم وثائقى جديد يتحدث عن معاناة المغنية سيلين ديون بعد إصابتها بمرض متلازمة الشخص المتيبس، وتحكى خلال هذا الفيلم عن معاناتها من هذا المرض وأعراضه، في هذا التقرير نتعرف على المزيد عن متلازمة الشخص المتيبس، بحسب موقعى Today وYale medicine.



وتعاني سيلين ديون من أعراض متلازمة الشخص المتصلب منذ 17 عامًا، كما جاء في الفيلم الوثائقى"أنا: سيلين ديون"، يعطي هذا الفيلم نظرة عن قرب على التأثيرات الأكثر خطورة لأمراض المناعة الذاتية والعصبية، والتي تسبب تصلب العضلات وتشنجات مؤلمة.



في المشهد، تجري ديون جلسة علاج طبيعي بعد وقت قصير من رؤيتها المشاهدين وهي تسجل أغنية جديدة بعنوان "Love Again"، إنها تقوم بعمل علاج طبيعى لتحسين صحتها ونأمل أن تؤدي عملها مرة أخرى.

بدأت تشعر بالتشنج في إحدى قدميها، وفي غضون دقائق، يتوتر جسدها بالكامل لدرجة أنها لا تستطيع التحدث أو الحركة أو حتى تغيير تعبيرات وجهها، التي تتلوى من الألم.

أعراض متلازمة الشخص المتصلب

الأعراض الرئيسية لمتلازمة الشخص المتصلب هي تصلب العضلات في الجذع والأطراف، بالإضافة إلى نوبات من التشنجات العضلية العنيفة.

يمكن أن يكون سببها المحفزات البيئية (مثل الضوضاء العالية) أو الضغط النفسى.

يمكن أن تكون التشنجات العضلية شديدة لدرجة أنها تتسبب في سقوط الشخص، تسترخي العضلات تدريجيًا بعد زوال المحفز.

يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى صعوبة في المشي، وبمرور الوقت، إلى إعاقة أكبر.

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الشخص المتصلب هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالمرض.

يبدأ معظم الأشخاص في الشعور بالأعراض بين سن 30 و60 عامًا.

هل يوجد علاج لمتلازمة الشخص المتصلب؟

لا يوجد علاج لمتلازمة الشخص المتصلب عندما يعالج الأطباء المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، فإنهم يركزون على تخفيف الأعراض باستخدام الأدوية مثل المهدئات، ومرخيات العضلات، يمكن أيضًا وصف الجلوبولين المناعي، من بين العلاجات المناعية الأخرى.