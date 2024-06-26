شكرا لقرائتكم خبر عن لو مدمن قهوة.. 6 مشكلات صحية يجب الحذر منها والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن القهوة قد تكون مفيدة في تقليل الصداع والتوتر يزيد من مستويات الطاقة ويعزز المزاج كذلك. لكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يكون ضارًا للجسم، ويسمى إدمان القهوة أيضًا بالكافيينية، وهو أمر يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي بعدة طرق مما يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة.



وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة حسب تقرير موقع هيلث سايد، فإن إدمان الكافيين قد يسبب مشاكل في الصحة العقلية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم والأرق والانفعال والعصبية.

علامات تشير إلى أنك تتناول الكثير من القهوة

إذا واجهت أيضًا أيًا من هذه العلامات، فقد تكون مدمنًا للكافيين.

بدء يومك بالقهوة

الشعور بالقلق

العرق البارد

أفكار متضاربة ذهنية

المعاناة من العصبية والقلق

التوتر حتى في المواقف البسيطة

الشعور بالغضب عند عدم تناول القهوة

الصداع

مشاكل قد تصاحب إدمان القهوة

مرض قلبي

ووفقا لبحث أجرته جمعية القلب الأمريكية، فإن شرب أكثر من فنجانين من القهوة يوميا يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم في الجسم، قد يسبب اندفاع الأدرينالين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تخثر الدم والسكتة الدماغية.

ضغط دم مرتفع

تصف المعاهد الوطنية للصحة ارتفاع ضغط الدم بأنه السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة، ارتفاع ضغط الدم، يحدث عندما يتدفق الدم دافعًا ضد الشرايين بمعدل وقوة أعلى، وهذا قد يؤدي إلى نوبة قلبية، لذا فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

حرقة في المعدة

القهوة حمضية للغاية بطبيعتها، ولهذا السبب ينصح الأطباء حول العالم بعدم شربها كأول شيء في الصباح ما قد يسبب الارتجاع الحمضي، على الرغم من أن حرقة المعدة أمر طبيعي ولا يوجد شيء خطير بشأنها، إلا أنه يجب التفكير في تقليل استهلاك القهوة لتجنب ارتجاع الحمض.

الصداع النصفي

في حين أن السبب الحقيقي للصداع النصفي لا يزال غير واضح، فإن القهوة هي عامل خطر آخر لتطوير هذه الحالة، يزيد إدمان الكافيين من اعتمادك على القهوة، عندما تشرب القهوة لتخفيف الصداع، فقد يتركك مع صداع آخر بعد قليل، وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي.

الأرق

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تطلق مركبات تعزز الطاقة في الجسم، ومع زيادة الطاقة، قد يشعر عقلك باليقظة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم ويؤدي إلى الأرق، وفقا لدراسة أجرتها مجلة طب النوم السريري، فإن تناول 400 ملج من القهوة حتى قبل 6 ساعات من النوم يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم .