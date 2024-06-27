«البلسم» تنظم دورة تدريبية للأطباء في «إدارة الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأت اليوم الأربعاء فعاليات دورة إدارة الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية، والتي تنظمها جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، على مدار يومي 26 و27 يونيو، بمشاركة 12 متحدثا.

يشمل جدول فعاليات الدورة 6 ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وشارك في اليوم الأول 114 من الأطباء والعاملين في المجال الطبي.

وقدم جلسات اليوم الأول الأستاذ خالد الشهري، الذي شهد 10 جلسات متنوعة منها: “حقوق المريض”، و”دمج مهارات القيادة والاتصال”، و”إدارة التغيير”، و”القيادة والاستراتيجية والثقافة التنظيمية”، و”الذكاء العاطفي”، و”سلامة المرضى”، و”إدارة المخاطر”.

ويشهد اليوم الثاني جلسات عن: “تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية”، و”إدارة البيانات”، و”التفكير التصميمي والتصميم القائم على الخبرة”، و”الابتكار في تقديم الرعاية”، و”نموذج IHI للتطوير”، و”مشاريع تحسين التدريب”.

كانت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، قد عقدت دورة تدريبية في مايو الماضي بعنوان “إدارة المخاطر الطبية”، استفاد منها 340 مشاركا، وذلك ضمن جهودها في مجال التدريب والتطوير الصحي.

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