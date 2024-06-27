شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية: عادات خاطئة تزيد الوزن وتمنع الحرق.. منها تناول بواقى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

في زمننا الحالي، تزداد معدلات السمنة بشكل كبير بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسها الكثيرون دون وعي، ومن بين هذه العادات الأكل أمام التلفاز وتناول بقايا طعام الأطفال.



كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى أن هناك الكثير من العادات التي نقوم بها كثيرا على مدار اليوم منها تناول بواقى طعام طفلك المتبقى وهى من أكثر العادات الشائعة التي تقوم بها الأمهات بشكل كبير، ولكن أحذرى البواقى من الطعام تسبب عدم انتظام لهرمونات الحرق بجسمك لأنها تعتبر كصدر غير محسوب للسعرات الحرارية، هذه السعرات تتجمع على مدار اليوم وتساهم في زيادة الوزن.



وأضافت أن من بين العادات الأخرى الخاطئة هي تناول الطعام مع مشاهدة التلفاز أو مشاهدة الموبايل، وعندها نفقد التركيز على كمية الطعام الذي نتناولها، الانشغال بالمشاهدة يقلل من انتباهنا للشبع، مما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون أن ندرك ذلك.



أيضا تناول الحلويات مع عدم الحركة، المفاجأة أنه يمكن تناول الحلويات حتى مع نظام غذائى ولكن يكون لها سعرات حرارية محسوبة، لذا يجب الحركة بعدها لتنظيم سكر الدم بشكل أسرع، أخيرا عادة التذوق من اطباقك أو أطباق غيرك تعطى سعرات حرارية أعلى من السعرات التي تحتاجها.



بجانب ذلك يجب التأكيد على بعض النقاط الأخرى التي تساهم في زيادة الوزن منها تناول الطعام بسرعة، وتجاهل وجبة الإفطار، والاعتماد على الأطعمة المصنعة والغنية بالسكريات والدهون المشبعة، كل ذلك يزيد من السعرات الحرارية المستهلكة ويقلل من القيم الغذائية.