شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سكريات وخلى فطارك صحى.. وصفة صحية لطلاب الثانوية العامة يوم الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يعانى طلاب الثانوية العامة خلال الموجة الحارة، حيث يحتاج الطلاب خلال فترة الامتحانات إلى التركيز في المذاكرة والترطيب باستمرار للحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتجنب الجفاف والهبوط أو التعرض للإجهاد الحرارى، خاصة مع الطقس الحار، ونقدم مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع الموجة الحارة أثناء فترة الامتحانات والمذاكرة، حسبما أفاد موقع "Healthline".

أهم النصائح

- يجب أن تبدأ يومك بتناول وجبة إفطار صحية ومرطبة، غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على التركيز وترطيب الجسم في الحر خاصة إذا كان لديك امتحان في هذا اليوم، للوقاية من آثار الإجهاد والحماية من الهبوط فى الحر والحماية من الجفاف، يمكن أن تشمل وجبة الإفطار الحبوب الكاملة أو المكسرات أو البيض أو الفواكه التي توفر الطاقة اللازمة وتعزز أداء المخ، كما أنها ترطب الجسم.

- الإكثار من شرب الماء، أمر ضرورى لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء التعرق، كما أنه يساعد على التركيز وتحسين وظائف المخ، لذلك يجب على الطلاب حمل زجاجة الماء عند الذهاب إلى الامتحانات للحفاظ على رطوبتك فى الطقس الحار.

- تجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية والغنية بالكافيين في الطقس الحار لأنها تسبب الجفاف وتؤثر على أدائك في الامتحانات والمذاكرة.

- احرص على ارتداء ملابس خفيفة وقطنية فاتحة الألوان خاصة عند النزول من المنزل والذهاب إلى الامتحانات في الطقس الحار للوقاية من الحكة الجلدية وتجنب الشعور بعدم الراحة خاصة في لجنة الامتحان.

- تجنب البقاء لفترات طويلة في المناطق المكشوفة حتى لا تتعرض لأشعة الشمس الضارة، حاول الجلوس والوقوف والسير في الأماكن التي بها الظل قدر الإمكان، لتجنب الإجهاد الحرارى وضربة الشمس.

- احرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالماء أثناء فترات المذاكرة لتعويض فقدان جسمك للسوائل بسبب الحر، مثل الخيار والبطيخ والكانتالوب، ولتحسين صحة المخ أيضًا.