شكرا لقرائتكم خبر عن عزز صحة دماغك ومفاصلك بمضادات الأكسدة والأوميجا 3 والفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة أدمغتنا وحمايتها من التدهور، يتطلب تناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات C وE، الموجودة عادة في الفواكه مثل التوت والفراولة والبرتقال والمكسرات والبذور، على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية، عمليات الدماغ وبنيته، هذه الدهون المفيدة الموجودة في الأسماك مثل السلمون وبذور الكتان والجوز تدعم صحة الدماغ من خلال تعزيز الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، فيتامين ب، مثل ب6، ب12، وحمض الفوليك، ضروري لإنتاج الناقلات العصبية والحفاظ على وظيفة الأعصاب.

الخضروات الورقية وصحة الدماغ

توفر الخضروات الورقية والبيض والبقوليات والحبوب الكاملة مصادر لهذه الفيتامينات التي تعزز وظائف المخ، يعد الحفاظ على المفاصل أمرًا ضروريًا للبقاء متنقلًا مع تقدمنا في السن، حيث تلعب مضادات الأكسدة دورًا في تقليل الالتهاب الذي يساهم في الألم والتهاب المفاصل، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الكرز والتوت والشاي الأخضر، يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المضايقات.

يحافظ فيتامين C على سلامة غضروف المفاصل:

تتمتع أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائص التهابية يمكن أن تخفف من آلام المفاصل وتيبسها وتقلل من الانزعاج والصلابة في المفاصل بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق المساعدة في امتصاص الكالسيوم وتعزيز العظام القوية، يعد التعرض لأشعة الشمس واستهلاك منتجات الألبان والأسماك مثل التونة والسردين من الطرق الرائعة لضمان تناول كمية كافية من فيتامين د.

فيتامين هـ والسيلينيوم

لديهم خصائص تعزيز المناعة لأنها تحمي الخلايا المناعية من تأثيرات الجذور الحرة، يمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية المعززة للمناعة من المكسرات والبذور والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، فيتامين C، على وجه الخصوص، يعزز الاستجابة المناعية.

الكيوي والسبانخ والحمضيات غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة، يحافظ فيتامين أ على الحالة الهيكلية والوظيفية للخلايا المخاطية المبطنة للأمعاء والجهاز التنفسي والجلد، يمكن الحصول على هذه الحواجز المادية ضد مسببات الأمراض التي تعمل على تنشيط الدفاعات المناعية من الشمس، والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والمكملات الغذائية.