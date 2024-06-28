شكرا لقرائتكم خبر عن المشروبات الغازية ترفع درجة حرارة الجسم وتتسبب فى تسوس وتآكل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون شرب المياه الغازية هو الخيار الأول عندما تفكر في شرب شيء بارد في أيام الصيف الحارة، هذا الشعور البدائي الذي يوفره لك المشروب الغازي من الشعور بالبرودة المؤقتة والهدوء والاسترخاء ما هو إلا شعور مؤقت يخفي وراءه الكثير من الأضرار الصحية لنوعية هذه المشروبات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع meal village المعني بالتغذية.

وتابع التقرير أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر ما يجعلها غير مناسبة بالمرة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعلى الرغم من الشعور المبدئي بالبرودة التي توفرها هذه المشروبات إلا أنها فيما بعد تؤثر بشكل سلبي على الجسم.

المشروبات الغازية تتركك جائعًا بعد أن تتناولها لأنها صاحبة مذاق السكري، ما ينشط الرغبة في تناول الطعام وعدم الشعور بالشبع والامتلاء، على عكس الأطعمة والمشروبات الصحية الغنية بالألياف مثل مشروبات الفاكهة والخضراوات.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع petuz india أن المشروبات الغازية تحتوي على مواد وملونات كثيرة تؤدي في النهاية لارتفاع درجة حرارة الجسم خاصة لمن لديهم تحسس ما، كما أنها تجعل الفم وصحته في مهب الخطر نتيجة كم السكريات الذي يتراكم بين الأسنان والضروس ما يجعلها عرضة للتسوس وتآكل طبقتها.

المشروبات الغازية قد تؤدي إلى ضعف الترطيب في جسمك على عكس المتوقع لأنها تعمل على إنقاص سوائل الجسم تدريجيا من خلال العرق والبول ما يجعلك عرضة لعدم الترطيب والشعور بأعراض الجفاف بين الحين والآخر

وتزيد المشروبات من تناولك لكميات كبيرة من الطعام ما يجعلك عرضة لاضطرابات الهضم والمعدة فهي غير هاضمة للطعام على عكس ما يعتقد البعض.