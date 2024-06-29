شكرا لقرائتكم خبر عن هل عانيت يومًا من الالتهابات بعد استخدام كريم علاجى للوجه؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تختلف وتتعدد أنواع كريمات البشرة ومراهمها وأيضًا دهاناتها العلاجية التي يستخدمها البعض لتعزيز سلامة وصحة ونضارة البشرة لديهن، ولكن ما لا تعيه البعض أن هذا الاختلاف والكثرة في المنتجات قد يؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص بحالة من التهابات الجلد الحادة في الوجه وفي المناطق التي وضع عليها الكريم أو المرهم.

بعض مكونات مستحضرات العناية بالبشرة والكريمات خاصة للوجه قد تحتوي على نسبة من العطور والمواد الأخرى التي قد تسبب رد فعل تحسسي تجاه أحد هذه المنتجات محدثة هذه الأعراض مثل الالتهابات والحساسية وظهور الحبوب والبثور.

بعض أعراض التحسس من بعض الكريمات والمراهم قد تظهر على شكل حكة، ورغبة في الهرش، وتورم في بعض مناطق الوجه والجسم، فضلاً عن إثارة حالة العين والأنف وقد تحدث بعض التهيجات والتورمات في الفم أيضًا، كذلك في بعض الكريمات العلاجية قد يتأثر الجسم ويحدث تقشير للبشرة.

بعض مستحضرات البشرة ومراهم الجلد العلاجية تحتوي على مكونات أساسية قد تسبب هذا التحسس لدى بعض السيدات دون غيرهن ومنها:

زيادة نسبة الزيوت العلاجية في تلك النوعيات من المراهم، قد يعمل على تهيج الجلد والإصابة بحساسية الجلد المعروفة، فضلاً عن أن هذه الزيوت تكون بتركيزات عالية داخل تلك المنتجات ما يجعلها عرضة للتحسس

بعض المكونات العطرية قد تدخل في تركيب هذه المراهم وهو ما يجعلها أساس للتحسس لدى الكثير من الأشخاص، بل إن العطور تسبب أعراض حساسية ظاهرة مثل الحكة وتهيج الجلد.

الأكلات التي تحتوي على المواد الحافظة أو المأكولات الجاهزة تصبح تدريجيًا خطرًا على الصحة بشكل عام وعلى سلامة الجلد والبشرة بشكل خاص لذا يجب التخفيف منهما.

ينصحك التقرير بوضع مرطب بسيط وخفيف القوام لتخفيف الشعور بالحكة وجفاف الجلد.

ينصح التقرير أيضًا بتناول بعض الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات مرضية أخرى لمضادات الهيستامين عند التعرض لهذه الكريمات وهذه الأعراض المرضية الناتجة عنها.

الكمادات الباردة البسيطة والخفيفة غير القاسية قد تكون مفيدة في هذا الصدد وفي كثير من الحالات تسبب تأثيرًا جيدًا.

أغلب حالات الالتهابات الجلدية الناتجة عن بعض الكريمات والمراهم والمنتجات العلاجية تذهب تدريجيًا وتعالج بشكل طبيعى، ولكن لابد من عدم وضع الكريم أو المرهم الذي سبب رد فعلاً تحسسيًا للجسم مرة أخرى.

أغلب المنتجات الخاصة بعلاج الجفاف وزيادة حدة الترطيب في الجسم قد تكون فيها مادة اللانولين وهي تلك المادة التي قد تسبب بعض التحسس لدى بعض السيدات دون غيرهن.

بعض المنتجات والكريمات والمراهم العلاجية يدخل في تكوينها القرنفل وزيت شجرة الشاي والقرفة وزيت النعناع وغيرها من الزيوت والعناصر المرطبة تلك العناصر قد يعاني البعض من تحسس ظاهرًا نتيجة التعرض المباشر لها

لذا نصح التقرير بضرورة رؤية الطبيب المختص في الأمراض الجلدية الذي يساعد على التخلص من هذه المشكلة، خاصة إذا كانت آثار هذه الكريمات المراهم تسبب تهيجًا شديدًا أو حبوب أو بثور أو غيرها من الأعراض الحادة.