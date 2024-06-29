شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتروح مصيف فى الحر.. نصائح مهمة لصحتك أبرزها رطوبة جسمك وأدويتك والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون للذهاب إلى المصايف مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور شمس الصيف الشديدة، لقضاء وقت مميز على الشواطئ ونزول البحر، ولكن كل هذه الأمور لها العديد من المحاذير والنصائح التى يجب القيام بها تجنباً لتعرضك لأى مشكلة صحية، يقدم هذه النصائح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، ومنها:

-حافظ على رطوبة جسمك

من المعروف عالميًا أن الماء ضروري، لكننا غالبًا ما ننسى شربه بما يكفي، وخلال فصل الصيف من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم وتناوله بشكل جيد لتجنب الجفاف أو التعب أو أى مشاكل صحية أخرى، فيمكن للترطيب والتغذية المناسبين أن يعززا المزاج العام.

-أشياء يجب أخذها فى السفر

هناك بعض الأساسيات في السفر لجعل الرحلة خالية من التوتر، منها اختيار الأقمشة المريحة والقطنية وواقي الشمس والقبعات والنظارات الشمسية والأوشحة فى قائمة التعبئة الخاصة بك.

-مجموعة الإسعافات الأولية للسفر

وجود مجموعة إسعافات أولية جيدة التجهيز يمكن أن يوفر راحة البال ويضمن استعدادك لأي حالة طبية طارئة، بالإضافة إلى أدويتك المعتادة، من المهم أن تحمل معك بعض الأدوية والمكملات الغذائية الشائعة عند التخطيط لرحلة صيفية.



وتعد الفيتامينات المتعددة ومكملات الألياف وغيرها من مصادر الطاقة الفورية من العناصر الضرورية في مجموعة أدوية السفر الخاصة بك لتعويض جميع المعادن والأملاح التي قد تفقدها أثناء السفر إلى الهند في فصل الصيف.

-السفر مبكرًا

تسهل درجات الحرارة المنخفضة فى الصباح والمساء الاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو مشاهدة المعالم السياحية أو الاستكشاف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل السفر مبكرًا من خطر الإرهاق بسبب الطقس الحار.

