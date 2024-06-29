شكرا لقرائتكم خبر عن مناعتك ضعيفة.. تأكد من علامات بسيطة تظهر على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

المناعة الضعيفة، أكثر المشكلات التي قد نمر بها، فلا يصمد الجسد أمام العدوى ولا الأمراض، ولا حتى الإجهاد البسيط الذى نتعرض له يوميًا، مناعتك الضعيفة يمكن أن تعطيك بعض الدلالات التي تظهر على جسدك وجلدك، هذه العلامات كفيلة للكشف عن الإصابة بضعف عام في المناعة واضطراب دفاعات جسمك.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين نت الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من المشكلات المرضية التي قد تظهر على الجسم وتؤكد ضعف دفاعاته، ففي البداية :

- الشعور بالوهن الشديد، الألم الشديد، كل ما يؤلم يشعر به الإنسان بسهولة نتيجة ضعف مناعته

يشعر ضعيف المناعة بحالة من الاضطراب الدائم في الهضم والإخراج وكذا في هضم الطعام

يعانى أيضًا من مشكلات جلدية كثيرة لعل من أهمها أن يصاب بالطفح والحساسية والتهاب الجلد ومشكلاته بسهولة نتيجة ضعف المناعة

ضعف دفاعات الجسم تسبب صعوبة في التئام الإصابات والشفاء السريع من المشكلات التي تصيب الجسم

فيما نصح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى بمجموعة من النصائح للجسم الذى يعانى من ضعف المناعة:

-على الدوام تابع لدى طبيب مختص، للكشف عن أسباب ضعف المناعة لديك وعلاجها

-التزم بتنظام حياتى صحى، فيه ساعات نوم كافية لتعزيز المناعة، وفيه نظام غذائى سليم

-الاكلات الصحية تزيد مناعتك، على عكس المعتقد أن تناول الطعام بكثرة يؤدى الى القوة وزيادة المناعة

-اختر من الطعام ما يناسب احتياجاتك، اذا كان لديك نقص في الحديد على سبيل المثال احرص على الأطعمة الغنية به مثل السبانخ

-اهتم بالمكملات الغذائية ولكن استشر طبيبك أولا ولا تفرط في استهلاكها

-اهتم بالنشاط والحيوية، الكسل يفقدك مناعتك أكثر عكس المعتقد

-علاج الأمراض التي تصيبك والأعراض العابرة، لا تهمل الأعراض حتى لا تزيد فرص الإصابة وتفاقمها

-عزز مناعتك من خلال البعد عن التوتر والقلق والضغوط الحادة

لا تكثر في تناول الدواء ولا تسرف فيه