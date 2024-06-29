شكرا لقرائتكم خبر عن هذا التمرين السهل يخلصك من مشكلة "الأرق" المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

الرياضة وممارستها، لها دور فعال لك تجاه المشكلات الصحية أو أغلبها على الأقل، فممارسة الرياضة بشكل عشوائى أو منتظم أمر في غاية الأهمية، شريطة أن تستمر على المداومة على ممارستها أغلب أيام الأسبوع.

الكثير منا يعانى من الأرق الشديد، على الرغم من بذل الجهد طوال النهار في العمل أو الدراسة أو الأنشطة المختلفة، إلا أن الأرق له الكثير من الأسباب، سواء مرضية أو نفسية، أو حتى الاعتياد على السهر واضطراب دورة النوم الصحية لدى البعض، ولكن هناك الكثير من الحيل التى تساعد على تخلصك من الأرق، خاصة الحيل الرياضية فهى الحل الأمثل لهذه المشكلة المزمنة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع تايم أوف إنديا الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فهناك تمرينات بعينها تساعد على تخفيف حدة الأرق، ويساعد على التمتع بالنوم الجيد، ومن أهم هذه التمرينات وعلى رأسها، تمرين الجرى، الجرى المنظم الذى يداوم عليه الشخص الذى يعانى الأرق، فعليه أن يجرى على الأقل جريًا جيدًا ويفضل أن يكون في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن العشرر دقائق إلى الـ15 دقيقة كاملة، في اليوم، وبشكل منظم، على ألا يكون جريًا عنيفًا أو مرهقًا وسريعًا، بل يجب أن يكون الجرى منظمًا.

هذا التمرين اليومى له فوائد:

يخلصك من الأرق كليا أو على الأقل في الأيام التي تمارسه فيها بانتظام

يخلصك الشعور بألم الجسم الذى يعانى البعض منه عند الذهاب إلى الراحة والنوم

يساعد على التمتع بدورة نوم جيدة، نوم صحى، لا كوابيس فيه، ولا اضطربات، كالاستيقاظ أكثر من مرة على سبيل المثال:

يساعد على الدخول في حالة النوم العميق سريعا دون مشكلات

الشعور بالراحة وعدم الشعور بالألم وأوجاع الرأس أو الجسم عند الاستيقاظ

يقلل الشعور بالكسل عند الاستيقاظ، ويحد من حالة الخمول وضعف النشاط الدماغى عند الاستيقاظ التي تحدث للبعض