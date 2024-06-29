شكرا لقرائتكم خبر عن علامة مبكرة تظهر على فمك تدل على الإصابة بنوبة قلبية وشيكة والان مع تفاصيل الخبر

النوبة القلبية هي حالة لا يوجد فيها تدفق دم كافٍ إلى بعض أجزاء عضلة القلب، وقد يلاحظ الشخص علامة التحذير من نوبة قلبية أو سكتة دماغية في فمه، في هذا التقرير نتعرف على علامات الأزمة القلبية التي يمكن أن تظهر في فمك، منها أمراض اللثة وضعف صحة الأسنان بحسب موقع "تايمز ناو".

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن ما يقرب من 17.9 مليون شخص يموتون كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الأمراض القلبية الوعائية هي مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية وتشمل أمراض القلب التاجية والأمراض الدماغية الوعائية وأمراض القلب الروماتيزمية وغيرها من الحالات، والنوبة القلبية، والمعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، هي حالة لا يوجد فيها تدفق دم كافٍ إلى بعض أجزاء عضلة القلب.

وبدون تدفق الدم، تبدأ عضلات القلب في الموت إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة تدفق الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في القلب أو في الحالات الشديدة، إلى الوفاة.

عندما يصاب الشخص بنوبة قلبية، يتوقف تدفق الدم إلى جزء معين من القلب أو يكون أقل من الطبيعي.

ومع ذلك، قبل الإصابة بنوبة قلبية، يميل الشخص إلى تجربة عدة أعراض إذا قمت بفحص هذه الأعراض، يمكن اكتشاف الحالة في مرحلة مبكرة ويمكن طلب العلاج المطلوب لهذه الحالة.

بعض الأعراض الشائعة للنوبة القلبية هي: ألم أو انزعاج في الصدر، والذي قد يبدو وكأنه ضغط أو عصر أو ألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.

قد تشعر أيضًا بهذا الألم أو الانزعاج في كتفيك أو ذراعيك أو ظهرك أو رقبتك أو فكك أو الجزء العلوي من معدتك. العلامات الأخرى هي ضيق التنفس، والتعرق البارد، والغثيان، والدوار، والدوخة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظ أيضًا علامة تحذيرية من نوبة قلبية أو سكتة دماغية في فمك.

أمراض اللثة وضعف صحة الأسنان يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك لأن أمراض اللثة وتأثيرها على ميكروبات المعدة والجسم بشكل عام، كان لها تأثير كبير على الالتهابات، مما يضع الجسم بشكل عام تحت ضغط كبير

معظم أمراض القلب والأوعية الدموية هي نتيجة لانسداد الأوعية الدموية، وخاصة الشريان الأبهر، والشريان الأبهر هو الوعاء الرئيسي الذي يخرج من قلبك ويوزع كل الدم إليه".

وقال إن انسداد الأوعية الدموية يمكن أن يتفاقم ويتفاقم بسبب أمراض اللثة من خلال آليتين أولاً، يمكنك تقليل الحمل البكتيري عن طريق علاج أمراض اللثة لكن الأمر الثاني هو أنك تقلل أيضًا من العبء الالتهابي على جسمك عن طريق علاج أمراض اللثة.

ويدعم هذا أيضًا خبراء في Harvard Health، قالوا "الأشخاص المصابون بأمراض اللثة لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات.

ويضيف خبراء الصحة في جامعة هارفارد: "العديد من الأشخاص المصابين بأمراض القلب لديهم لثة صحية وليس كل من يعاني من أمراض اللثة يصاب بمشاكل في القلب.

عوامل الخطر المشتركة، مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي، قد تفسر الارتباط ولا تزال هناك شكوك متزايدة في أن أمراض اللثة قد تكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب.