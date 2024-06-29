شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بروتين.. العدس بجبة هينجح "الدايت" ويساعدك تنقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

العدس الأسود أو العدس بجبة كما يطلق عليه الكثيرون، هذا النوع من العدس أحد أهم وأبرز أنواع المأكولات الصحية، فهو خيار صحى ومفيد لا مثيل له، يعزز من الطاقة والصحة والنشاط، لا تقف فوائده عند كونه بروتينا نباتيا صحيا ومفيدا، فهو يمكن أن يتم إدخاله في الأنظمة الغذائية التي تستهدف إنقاص الوزن، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن العدس الأسود له الكثير من الفوائد الصحية، فهو يحتوى على البروتين بنسية عالية ما يعزز من بناء عضلات الجسم ويقويه التقوية المطلوبة، ويكمل حصة البروتين اليومية التي يحتاجها الجسم بالفعل، الكتلة العضلية تعتم بشكل كبير على البروتين وهو ما يوفره هذا النوع من العدس وبشدة.

ويساعد العدس الأسود على إنقاص الوزن ونجاح الخطط الممنهجة لذلك، التي تتضمنها أنظمة الدايت أو الريجيم باختلاف أنواعها وأشكالها، من خلال مجموعة من الفوائد التي يوفرها العدس الأسود لإنقاص الوزن وضبطه:

يحتوى على البروتين الى يزيد من الشعور بالامتلاء الشديد وكذلك التخلص من فكرة تكرار الشعور بالجوع بين الحين والآخر، ويمكن إدخاله في أكثر من طعام لنظام الدايت أو الريجيم بأكثر من شكل، ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ما يعزز من تقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام الغنى بالسكريات، ويحد من الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات.

ويساعد على التخلص من الوزن وضبطه من خلال كونه من الكربوهيدرات الصحية التي يحتاجها الجسم يوميا دون إسراف، ويعزز من الشعور بالنشاط والحيوية ما يساعدك على الاستمرار في نظام الدايت الخاص بك