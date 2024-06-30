شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض بالإكزيما.. تجنب استخدام هذه المواد للوقاية من تفاقم حالتك والان مع تفاصيل الخبر

مرضى الإكزيما يعانون من الكثير من الأعراض المزعجة التي تظهر على أجسادهم وجلدهم وتنشط بين الحين والآخر، أو قد تكون نشيطة ومتهيجة على الدوام، أو قد تنشط في وقت ما عندما تستخدم بعض المستحضرات أو الكريمات أو حتى الزيوت التي قد تعمل على تهيج البشرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة العامة والأمراض.

أشار التقرير إلى أن مريض الإكزيما عليه أن يعي جيدًا أنه لا يمكنه استخدام الكريمات أو المراهم بشكل عشوائي إلا عند الرجوع لطبيبه المختص الذي يحدد له النوعيات التي يمكن ان يستخدمها، سواء بشكل علاجي أو بشكل نوع من الحفاظ على نضارة الجلد وتخفيف أعراض الإكزيما.

تابع التقرير أن هناك مجموعة من الزيوت والمستحضرات والكريمات والمراهم التي يجب على مريض الإكزيما تجنب استخدامها، لأنها تؤدي إلى تفاقم أعراض الإكزيما وزيادة التقشر والالتهاب والاحمرار والتهيج ومنها:

أحماض الساليساليك المتواجدة في اكثر الكريمات المرطبة وغيرها من الكريمات المعالجة للبشرة

العطور بأنواعها ورذاذها المباشر على البشرة

في ما اوضح تقرير آخر نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض ان هناك بعض المواد التي يجب على مريض الإكزيما البعد عنها وتجنبها تماما لانها تساعد على تهيج أعراض الاكزيما بشكل كبير:

التدخين والدخان النابع عنها يؤثر بشكل مباشر على صحة مريض الإكزيما وطبيعه تادأقلمه مع هذا المرض الجلدي

المنظفات والمطهرات وغيرها من المواد التي تحتوي على مواد مهيجه للاكزيما والحساسية

صبغات الشعر التي تساعد على تهيج الإكزيما

لا شك لابد من البعد عن المواد الكيماوية والدهانات

بعض المواد التي تضاف على الكريمات الخاصة بمقاومة التجاعيد وظهور علامات السن يمكن أن تؤدي إلى تهيج حالة مريض الإكزيما

البارافينيلين المتواجد في أغلب كريمات الشعر والوجه والكريمات العلاجية للأصابع

لا شك أن مريض الإكزيما يجب أن يبتعد عن فكره تقشير البشرة خاصه التي يتم فيها استخدام كريمات التقشير التي تساعد على تهيج حاجز البشرة

ونصح التقرير بضرورة أن يكون مريض الإكزيما على الدوام متابعا لدى طبيبه الخاص الذي يحدد له خيارات الإستخدام من الكريمات، فلا يمكنه استخدام كريم أو مرهم بشكل عشوائي حتى وإن كان بهدف علاجي.