شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى الصداع؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤدي الجلوس أمام شاشات التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة لساعات طويلة إلى إجهاد العين الرقمي، والذي غالبًا ما يتميز بجفاف العين والحكة وسيلان الدموع وعدم وضوح الرؤية والصداع، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

وغالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في تصفح هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من إجهاد العين والحرقان. هذه نتيجة شائعة للتحديق كثيرًا في الشاشات، حيث أن النظر إلى الأجهزة الرقمية لفترات طويلة يقلل من معدل رمش العين، ما يؤدي إلى جفاف أعيننا.

إذا كنت تعاني من هذا الأمر بشكل متكرر، فمن المستحسن أن تأخذ فترات راحة بين الحين والآخر، ويفضل أن تكون كل 20 دقيقة. يمكنك أيضًا استخدام قاعدة 20-20-20. وهذا يعني أن تمنح عينيك راحة من خلال النظر إلى شيء يبعد عنك 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

ومن الآثار الجانبية الشائعة الأخرى للتحديق في الأجهزة الرقمية لفترات طويلة هو صداع التوتر، والذي يتميز بالشعور بوجود شريط ضيق يضغط على رأسك. هذا نوع صداع يحدث عندما تركز على الشاشات لفترات طويلة، مما يجهد عينيك وعضلات رقبتك. من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة لمنح عينيك وعضلاتك قسطًا من الراحة، وحاول ضبط سطوع الشاشة والمسافة لتوفير الراحة.

وإجهاد عينيك لفترة طويلة جدًا على الأجهزة الرقمية يمكن أن يسبب الألم والضغط خلف مقلة العين. يمكن أن يحدث هذا الانزعاج بسبب سببين رئيسيين: التحديق في الشاشات لفترات طويلة والتعرض للوهج الشديد أو الإضاءة السيئة. كلا السيناريوهين يجبران عينيك على العمل بجهد أكبر للتركيز، مما يتسبب في التحديق ويؤدي إلى التعب والضغط غير المريح خلف عينيك.

و التعب المفرط، والتهيج، و أنماط النوم السيئة و انخفاض الإنتاجية، وسهولة تشتيت الانتباه، وضعف التفاعل الاجتماعي هي بعض المؤشرات على الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تتبع استخدام جهازك الرقمي من خلال التطبيقات التي تحتوي على آليات مدمجة لتوفير بيانات يومية عن وقت الشاشة.

والتعرض لفترات طويلة للشاشات يمكن أن يؤدي إلى الصداع الثانوي الناتج عن إجهاد العين، والشاشات الساطعة، ووضعية الجسم السيئة، والتدخل في النوم الطبيعي بسبب الضوء الأزرق، والتعب".

وفيما يلي بعض النصائح

قم بجدولة فترات راحة من شاشاتك للنظر بعيدًا والتحرك.

جعل بعض المناطق مناطق خالية من التكنولوجيا.

استبدل وقت الشاشة بالهوايات التي تستمتع بها.

قم بضبط إعدادات الشاشة لتوفير الراحة، على سبيل المثال، سطوع الشاشة.

قم بإسكات إشعاراتك لتجنب تشتيت الانتباه.

استخدم ميزات التوقف المضمنة للحد من الاستخدام.

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