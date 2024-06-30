شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالجفاف؟ نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يعد الجفاف لدى الأطفال مصدر قلق خطير يتطلب الاهتمام بشرب الماء وإدخال الأطعمة الغنية بالماء في نظامه الغذائي، وغيرها من الطرق لدعم الترطيب لديه، حيث يعد التوازن السليم للسوائل أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يصاب الأطفال بالجفاف؟

الأطفال معرضون بشكل خاص للجفاف بسبب عدة أسباب، حيث إن أجسامهم تفقد الماء بسرعة من خلال التعرق والتنفس، بالإضافة إلى ذلك، قد لا تحافظ الكلى النامية لديها على الماء بكفاءة، ما يجعل من السهل عليهم الإصابة بالجفاف، خاصة في الطقس الحار أو أثناء الأنشطة البدنية.

وتشمل الأسباب الشائعة للجفاف عند الأطفال ما يلي:

- قلة تناول السوائل

لا يشرب العديد من الأطفال ببساطة كمية كافية من الماء طوال اليوم، وخاصة عند الانخراط في الأنشطة المدرسية.

- زيادة فقدان الماء

يمكن أن يؤدي اللعب وممارسة الرياضة خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع فقدان السوائل من خلال التعرق.

- الإصابة بالأمراض

يمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال إلى فقدان كبير للسوائل والجفاف إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح.

- الإفراط في تناول المشروبات السكرية

غالبًا ما يفضل الأطفال المشروبات السكرية على الماء، مما قد يساهم في الجفاف بسبب تأثيرها المدر للبول.

وقد تختلف أعراض إصابة طفلك بالجفاف اعتمادًا على شدتها ولكنها تشمل عادةً ما يلي:

جفاف الفم أو لزجته

العطش

قلة التبول أو تغير لون البول إلى اللون الداكن

التعب أو التهيج

الصداع

الدوخة أو الدوار

جفاف الجلد

العيون الغائرة

ويمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى أعراض أكثر خطورة، مثل الارتباك، وسرعة ضربات القلب، وحتى الإغماء، لذلك من الضروري طلب العناية الطبية على الفور إذا أظهر طفلك هذه العلامات.

فيما يلى.. نصائح لضمان حصول طفلك على كمية كافية من الماء: - يجب أن يكون الماء هو المشروب الأساسي

شجعِ طفلك على شرب الماء بانتظام، وليس فقط عندما تشعر بالعطش، قُم بتوفير زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وذكّرِ أطفالك دائمًا بشرب الماء على مدار اليوم.

- تضمين الأطعمة المرطبة

مثل الفواكه والخضروات ذات المحتوى العالي من الماء في وجبات طفلك وكذلك الوجبات الخفيفة، فالأطعمة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخيار والكرفس والطماطم لا تعمل على ترطيب الجسم فحسب، بل توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية.

- الحد من المشروبات السكرية

يجب تجنب إضافة المشروبات السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة إلى وجبات طفلك، خاصة وجبة الغداء، حيث يمكن أن تساهم هذه المشروبات في الجفاف وتوفر السعرات الحرارية والسكر غير الضروريين للجسم، وبدلًا من ذلك أضيفى الحليب أو عصائر الفاكهة الطبيعية

- اجعل الترطيب ممتعًا

حاولِ إقناع أطفالك بتناول المياه المنقوعة باستخدام نكهات طبيعية مثل الليمون أو النعناع أو التوت، واستخدمِ زجاجات المياه الملونة والمميزة التي تجدها جذابة لطفلك.

- إنشاء نظام مكافآت

حفزي أطفالك على شرب الماء من خلال مكافآت صغيرة لتحقيق أهدافهم في الترطيب.