شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من الآثار الضارة للكلور فى حمام السباحة على البشرة والشعر والان مع تفاصيل الخبر

السباحة هي واحدة من أكثر الأنشطة البدنية الصحية التي يمكن أن تساعدك على البقاء منتعشًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا، ومع ذلك، فإن معظم الناس يعانون من الكلور، الذي يمكن أن يكون قاسيًا على بشرتك وشعرك، ويمكنك حماية بشرتك وشعرك من هذا الضرر من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمساعدتك على الاستمتاع بالسباحة دون المساس بصحة بشرتك وشعرك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

إليك بعض النصائح الوقائية لتقليل أضرار الكلور الاستحمام قبل السباحة

يجب عليك الاستحمام بسرعة لشطف العرق والأوساخ والزيوت من جسمك قبل الدخول إلى المسبح. هذا لا يساعد فقط في الحفاظ على نظافة المسبح، بل يشبع بشرتك وشعرك بالمياه العذبة، مما يقلل من امتصاصهما للمياه المعالجة بالكلور.

استخدام حاجز

لا تنس أن تقوم بصنع حاجز وقائي لحماية بشرتك وشعرك. بالنسبة لبشرتك، استخدم واقيًا من الشمس مقاومًا للماء يحمي من أشعة UVA وUVB. اختار واقيًا مقاومًا للماء وضعيه بسخاء قبل السباحة بـ 15 دقيقة على الأقل. بالنسبة لشعرك، يمكن أن يساعد وضع بلسم بدون شطف أو كمية صغيرة من زيت جوز الهند في تغطية خصلات الشعر وحمايتها من امتصاص الكلور.

ارتداء معدات الحماية

الإجراء الآخر الذي يجب عليك اتباعه هو ارتداء قبعة السباحة لتوفير حاجز مادي بين شعرك والمياه المكلورة. يمكنك اختيار قبعة السباحة المصنوعة من السيليكون، فهي أقل عرضة لشد شعرك أو إتلافه. وبالمثل، فإن ارتداء النظارات الواقية يمكن أن يحمي البشرة الحساسة حول عينيك من التعرض للكلور.

خذ فترات راحة

إذا كنت تخطط لجلسة سباحة طويلة، ففكر في أخذ فترات راحة كل 30 دقيقة لشطف نفسك بالمياه العذبة. يمكن أن يساعد ذلك في إزالة بعض الكلور من بشرتك وشعرك وتقليل التعرض الكلي للكلور.

حافظ على رطوبتك

السباحة قد تؤدي إلى الجفاف. لذلك، اشرب الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك من الداخل، مما يقلل من آثار الكلور التي تسبب الجفاف.

العناية بعد السباحة الاستحمام على الفور

بعد السباحة، من المهم شطف الجسم على الفور. استخدم الماء الفاتر وغسول الجسم المرطب لتنظيف بشرتك والتخلص من أي آثار للكلور. أما بالنسبة لشعرك، فاستخدم شامبو منقي لإزالة الكلور والمواد الكيميائية الأخرى، ثم ضع بلسمًا عميقًا لتجديد الرطوبة والنعومة.

ترطيب

يجرد الكلور البشرة من زيوتها الطبيعية، لذلك من الضروري تجديد الرطوبة بعد السباحة. يمكنك وضع لوشن أو زيت غني ومرطب للجسم على بشرتك وهي لا تزال رطبة قليلاً للحفاظ على الرطوبة. بالنسبة لوجهك، استخدمي سيروم مرطب يليه مرطب مناسب لنوع بشرتك.

عالج شعرك

بعد السباحة، من المهم أن تعتني بشعرك لاستعادة صحته. فكر في استخدام قناع الشعر أو علاج الترطيب العميق مرة واحدة في الأسبوع لتغذية وإصلاح أي ضرر. يمكن أن تكون المكونات، مثل زيت الأركان وزبدة الشيا والكيراتين، مفيدة بشكل خاص.

حمية صحية

لا ينبغي لك أن تتجاهل فوائد النظام الغذائي المتوازن، فهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة البشرة والشعر. كما أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والمكسرات والخضراوات الورقية، يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التعرض للكلور.

تناول المكملات الغذائية

يمكن أن تساعد بعض المكملات الغذائية في حماية وإصلاح بشرتك وشعرك من الداخل. يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في زيت السمك وزيت بذور الكتان أن تحسن مرونة الجلد وترطيبه. يمكن لمكملات البيوتين وفيتامين E أن تعزز قوة الشعر ونموه.



