شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. لا تهمل هذا المشروب هينظم سكرك ويقويك والان مع تفاصيل الخبر

مرضى السكر على الدوام يبحثون عن الخيارات الصحية المفيدة التي تعزز صحتهم وتقوى أجسادهم دون المساس بنسب السكر التي تختل بسهولة عند اضطراب النظام الغذائي لهم، ووفقًا لتقرير نشر في موقع draxe الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الطقس الحار يجعل الرغبة في تناول المشروبات والسوائل عالية، فالجسم عطش ويطلب الترطيب، ولمريض السكر ضوابط معينة تحكم طبيعة المشروبات التي يتناولها، فالمشروبات التي يمكنه تناولها يجب أن تكون خالية من السكر والمحليات الصناعية، وأية مواد حافظة أو غيرها، للحفاظ على انضباط نسب السكر في الدم.

تابع التقرير أن الينسون أحد أهم المشرويات المنسية، التي يغفل الكثير من مرضى السكر عن فوائدها المهمة والعظيمة، لضبط سكر الدم، وتوفير الترطيب الجيد للجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة.

ومن أبرز فوائد اليانسون لمرضى السكر:

ينظم هذا المشروب - طالما لم نسرف فيه - مستويات السكر في الدم، ويقلل من هذه النسب ولا يساعد على ارتفاعها، كما أنه فعال للغاية في تخفيف أعراض ارتفاع سكر الدم، مثل العطش وكثرة التبول وتكراره، فضلاً عن التعب العام وفقدان الوزن.

ويحتوى الينسون على مغذيات طبيعة وعلى مركبات صحية للغاية، مثل الأنيثول، هذه المركبات تعمل على الحد من ارتفاع سكر الدم لأنه يعزز من ضبط عمل الإنزيمات المختلفة في الجسم.

وتضمن التقرير مجموعة من النصائح لمريض السكر من أهمها، ضرورة تضمين الألياف الغذائية الصحية في النظام الذغائى بجانب المشروبات الصحية مثل الينسون، شريطة عدم الإسراف في تناوله، فضلاً عن أهميته لمرضى السكر في أنه يحد من إصابتهم بقرح المعدة واضطرابات الأمعاء، فضلا عن تحسين الصحة النفسية ومقاومة الاكتئاب، كما أنه يقى الإصابة بالبكتيريا والعدوى.