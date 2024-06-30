شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى نفسى: الثقة بالنفس تأتي من داخلك أولاً.. ركز على مهاراتك ومواهبك والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، إن الثقة بالنفس تأتي من الداخل ولا يمكنك الاعتماد على الآخرين لجعلك تشعر بالثقة بالنفس، لذا عليك أن تؤمن بنفسك وقدراتك.

وأوضح أن هناك عددا من الأشياء تؤثر على ثقتك بنفسك منها رؤيتك لنفسك، فإذا كنت ترى نفسك بشكل إيجابي تكون ثقتك بنفسك قوية والعكس.

وأشار إلى أن كلام الناس من الأشياء التى قد تؤثر على الثقة بالنفس، وهذا غير صحيح لأن الثقة بالنفس أساسها رؤيتي لذاتي وليس رؤية الناس لى.

وأوضح أن من أبرز طرق زيادة الثقة بالنفس وتحسين الصحة النفسية معرفة نقاط قوتك وضعفك، مع التركيز على مهاراتك ومواهبك وقدراتك، فهذا سيساعدك على الشعور بالثقة.

وتابع أنه من الضرورى العناية بصحتك الجسدية والنفسية لبناء الثقة فى النفس من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة الرياضة بانتظام.

وشدد على ضرورة الانتباه إلى ما تقوله لنفسك مع التركيز على الإيجابيات وتجنب الأفكار السلبية، وتابعت قائلة أنه من الضرورى التوقف عن مقارنة النفس بالآخرين، لأن كل شخص فريد من نوعه ولديه نقاط قوته وضعفه، ونصح الآباء والأمهات بعدم نقد الطفل باستمرار وتشجيع سلوكياته الإيجابية بشكل دائم لزرع الثقة في نفسه منذ الصغر.