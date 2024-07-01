شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة عزز ثقتك فى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

الانفصال، أو رفض الوظيفة، أو سلسلة من الإخفاقات، أو ببساطة مشاكل في الصحة يمكن ان تتسبب في كثير من فقدان الثقة الامر الذى يتطلب بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها لدعم الصحة النفسية والخروج من ازمة انهيار الثقة وفقا لما نشره موقع healthshots

فيما يلي 6 أشياء يمكنك قولها لدعم ثقتك بنفسك:1. كل شيء على ما يرام

إن معرفة وفهم أن أيامك السيئة معدودة، تمامًا مثل الأيام الجيدة، هو أفضل نهج لمواجهة المشاعر السلبية تجاه نفسك، ولا يعد هروبًا أو إفراط في التفاؤل. هذا مجرد تأكيد لنفسك على أن لديك ما يلزم لتجاوز هذه الرحلة الصعبة.

2. معذرة.. أنا لست خاسراً أو فاشلاً.. أنا اتعلم

لم تبدأ المشي دون أن تسقط مليون مرة عندما كنت لا تزال طفلاً. لكن التحول إلى طفل الآن ربما جعلك تنسى أن الفشل ما هو إلا فرصة للتعلم من أخطائك وتصحيحها لتصبح أفضل وأن النجاح لا يتحقق دون كفاح. ربما، عندما تتراجع ثقتك بنفسك في أوقات الاضطراب، يجب أن تذكر نفسك بهذه الحقيقة الوحيدة.

3. عمل جيد.. أنا فخور بنفسي

ماذا عن تحويل هذه المحادثات التي تلوم نفسك فيها إلى حديث تحفيزي وتصفيق لنفسك على ما وصلت إليه ومدى تحسنك عما كنت عليه في السابق. تذكر أن منافسيك هم أنت، وليس بعض الأشخاص الذين يوجهونك إلى أهدافك ،

4. الحمد لله

إن قول هذا هو مجرد وسيلة للتعبير عن الامتنان أو مجرد تذكير نفسك بالحاجة إلى الامتنان دائمًا. قد تكون في حالة سيئة الآن، ولكن هناك أناس يواجهون مشاكل وصراعات أكبر مما تتخيل. أليس من الأفضل أن تكون شاكراً وتعدد نعمك بدلاً من ذلك

5. أنا أولويتي الأولى

ما تفعله او ترتديه او تراه او تسمعه او تأكله يجب أن يروق لك وليس لإرضاء أي شخص آخر. لذا، عندما تجد نفسك في موقف لا تشعر فيه بالثقة في نفسك، على سبيل المثال عند ارتداء ملابس معينة أخبر نفسك أنك تفعل ذلك لإرضاء نفسك وليس لإرضاء الآخرين.

6. لا يوجد أحد مثلي

إذا كان بإمكانك أن تكون احد المشهورين، فلماذا لا تستطيع أن تكون لمرة واحدة الشخص المفضل لديك، ولا يوجد أحد مثلك ومن الأفضل أن تخبر نفسك بذلك كثيرًا.





