ماذا تعرف عن خطة إنقاص الوزن 2-2 -2 وكيفية اتباعها؟

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هل تبحث عن خسارة سريعة للوزن؟.. جرب الطريقة الشائعة 2-2-2 لتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، تتضمن هذه الخطة تعزيز عملية التمثيل الغذائي– والتي تشمل عادات الأكل المناسبة وممارسة الرياضة، وبحسب الخبراء إذا اتبعت طريقة 2-2-2 لمدة ثلاثة أسابيع فقط، فسوف تفقد وزنًا كبيرًا وتشعر بالخفة والنشاط واللياقة البدنية، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تعمل طريقة إنقاص الوزن 2-2-2؟

تتضمن خطة إنقاص الوزن 2-2-2 شرب زجاجتين كبيرتين من الماء، وتناول حصتين من الفواكه والخضروات، والمشي مرتين - بالإضافة إلى روتين التمرين المعتاد، إذا اتبعت هذه الطريقة لمدة ثلاثة أسابيع فقط فسوف ترى نتائج جيدة.

وفقًا لخبراء الصحة، يعد الترطيب جزءًا مهمًا من رحلة فقدان الوزن، لأنه يساعد على الحفاظ على نشاطك.

وبحسب الأكاديميات الأمريكية للعلوم والهندسة والطب يشرب الرجال حوالي 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا، بينما يجب أن تشرب النساء حوالي 11.5 كوبًا (2.7 لترًا) ويجب على المرأة الحامل أن تشرب حوالي 10 أكواب، وعلى المرأة المرضعة أن تشرب حوالي 12 كوبًا.

وفي الوقت نفسه، توصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بأربع حصص من الفاكهة وخمس حصص من الخضار يوميًا.

تم إنشاء طريقة 2-2-2 بواسطة الدكتور إيان ك. سميث، خبير اللياقة البدنية ومؤلف العديد من الكتب المتعلقة بفقدان الوزن، وتم وصفها بأنها نسخة من برنامج فقدان الوزن Met Flex Diet - والذي يقدم واحدًا من - خطة نوعية لتحسين المرونة الأيضية من خلال تغيير أنواع وكميات الأطعمة والمشروبات المستهلكة، وكذلك نوع التمارين الرياضية.

يعتمد برنامج إنقاص الوزن 2-2-2 بشكل كبير على توقيت تناول الوجبات وممارسة الرياضة، وهو ما يتناسب مع موعد تناول الطعام.

وفقًا للدكتور سميث، تمثل العناصر الثلاثة "2" أنواعًا مختلفة من الوجبات، وجانبين غير متعلقين بالطعام، ونوعين من التمارين التي تشمل تمارين وزن الجسم والتدريبات المتقطعة عالية الكثافة.

وقال الدكتور سميث إن هذه الطريقة تزيد من مرونة التمثيل الغذائي في الجسم لحرق الدهون والكربوهيدرات، مما يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع.

وفقًا لهذه الطريقة، يتضمن الأسبوع الأول في خطة الأسابيع الستة صيامًا متقطعًا و يوصي الدكتور سميث بأن تتضمن الأسابيع الأربعة الأخيرة التناوب بين وجبات الكيتو المحملة بالكربوهيدرات والوجبات عالية الدهون.

هل يساعد برنامج إنقاص الوزن 2-2-2 على المدى الطويل؟

على الرغم من أن العديد من خبراء اللياقة البدنية "أكدوا" حدوث فرق كبير بعد ثلاثة أسابيع من هذا البرنامج، إلا أن خبراء الصحة لا يعتبرون ذلك ممكنًا على المدى الطويل لأنه يمكن أن يسبب نقصًا في بعض العناصر الغذائية.

وقال الخبراء أيضًا أنه في حين أن الخطة قد تعزز بعض المرونة الأيضية، والتي قد تكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من ثبات فقدان الوزن، إلا أن استراتيجية خطط الوجبات هذه معقدة ومربكة لبعض الأفراد ويصعب الالتزام بها على المدى الطويل.