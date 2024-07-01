شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى نظافة أسنانك.. استخدم الفرشاة الناعمة لإزالة البكتيريا وتدليك اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة عبير جاويش أستاذ طب الفم والأسنان بطب الإسكندرية، في تصريح خاص لــ "الخليج 365 "، إن أمراض اللثة وتسوس الأسنان من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، حيث تنتشر بنسبة 92% على مستوى العالم.

وأضافت، إن أمراض اللثة تزيد لأن الناس لا تجيد غسل أسنانها بشكل سواء الأطفال او الكبار، حيث أننا لا نعلم الأطفال منذ الصغر كيفية غسل أسنانهم بطريقة صحيحة، كما أن هناك أنواع من البكتيريا موجودة وتلتصق على الأسنان وتسبب الالتهابات ونزيف اللثة، وانحسار اللثة من على الأسنان.

وأوضحت، إن الاسنان قد تكون سليمة ولكن "تتلخلخ" من مكانها، لأن اللثة نفسها تكون مصابة، موضحة، إنه يجب عمل توعية للناس بكيفية غسل الاسنالن بطريقة صحيحة، مضيفة، أننا نشارك مع البرنامج الرئاسي لمبادرة 100 مليون صحة للتوعية وعلاج الاسنان، لأن صحة الأسنان من أهم الأشياء التي تقى الجسم من أمراض كثيرة جدا، وهنك علاقة بين المحافظة على الأسنان واللثة سليمة، لأن التهابات اللثة ثبت أن لها علاقة بأمراض القلب المزمنة.

وأكدت، إن هناك بينها وبين ولادة الأطفال مبكرا عن الوقت المحدد للمرأة الحامل، بل يولد الطفل أصغر من حجمه، ووجدوا علاقة ما بينها وبين الإصابة بمرض السكر، والعلاقة بين التهابات اللثة والاصابة بمرض السكر، حيث أن العلاقة طردية فمريض السكر تحدث له مشاكل بالاسنان حتى قبل معرفة اصابته بمرض السكر وذلك نتيجة التهابات اللثة، حيث أن جسم مريض السكر لا يستطيع أن يدافع عن الميكروبات الموجودة في الفم، وبالتالي اسنانه "تتلخلخ"، ويصاب أيضا بالخراريج الكثيرة، ويمكن أن يكتشف أنه مصاب بمرض السكر من خلال أسنانه، حتى إذا تم شفائه تظهر الخراريج في مكان آخر، وبالتالي يجب على طبيب الأسنان أن يلاحظ أنه اذا أصيب الشخص بشكل متكرر بالخراريج فان هذا يعنى انه مصاب بمرض السكر، ويجب أن يكشف على السكر، وإذا خلع أى سنة أو ضرس فان التئام الجرح يكون ضعيف جدا.

وقالت، إن أمراض اللثة تؤثر على مرض السكر، حيث أن مريض السكر يتناول الأدوية الخاصة به ولكن لا يتم السيطرة على السكر، لأن المشكلة الأساسية في اللثة، حيث يعانى من جيوب لثوية وميكروبات ووجودها يجعل الالتهابات الموجودة لا تجعل الخلية تستفيد من الانسولين الذى يأخذه كعلاج، لأنه يحدث مقاومة للانسولين الذى يأخذه نتيجة الالتهابات الموجودة في اللثة، ومن ثم فإن السكر لا ينضبط، رغم تناول للعلاج، موضحة، إن مقاومة الجسم للانسولين لا يحدث لمرضى السكر فقط، ولكن للأشخاص الذين يعانون من السمنة وهم يعانون من مقاومة الانسولين ولكى يتم شفائهم لابد من تخفيض أوزانهم لأن السمنة تسبب التهابات بالجسم.

وأوضحت، إن البكتيريا الموجودة باللثة تسبب التهابات بالجسم وهذه الالتهابات تسبب مقاومة للانسولين، ولكى نمنع حدوث ذلك يجب تنظيف الاسنان بشكل جيد ومن المهم اختيار الفرشاة المناسبة وهى الفرشاة الناعمة وليست الخشنة، لأننا جميعنا نعانى من التهابات ولو بسيطة في اللثة، وللأسف عند تنظيف الأسنان مع استخدام فرشاة خشنة نقطع في اللثة، وفى الأنسجة الخاصة بها.

وأشارت إلى أننا لا نحتاج سوى فرشاة ناعمة تزيل البكتيريا المتراكمة على الأسنان، وهى تقوم بعمل مساج على اللثة بدون حدوث جروح فيها وبالتالي يجب أن نشترى الفرشاة الناعمة وليست الخشنة لأنها تسبب تآكل في الأسنان ومشاكل باللثة، وممنوع استخدامها تماما ولذلك مفروض زيارة طبيب الاسنان كل 6 اشهر لكى نطمئن إنه لايوجد لدينا اى مشاكل في الاسنان ويجب ان نحافظ على اللثة، وأن يراها الطبيب باستمرار لأن صحة الجسم تبدأ من الفم.

