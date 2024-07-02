نصائح للعناية بصحة عينيك بعد سن الثلاثين

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مع تقدمنا في العمر، تخضع أجسامنا لتغيرات مختلفة تؤثر على صحتنا العامة بما في ذلك البصر، بمجرد وصولنا إلى سن الثلاثين، من المهم أن نبدأ في الاهتمام بصحة العين، لأنها تخضع لتغيرات طبيعية يمكن أن تؤثر على الرؤية وبالتالي، من المهم بشكل متزايد اعتماد عادات جيدة للعناية بالعين للحفاظ على الرؤية المثالية ومنع مشاكل العين المحتملة، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات التي يمكن اتباعها لصحة العين بعد سن الثلاثين، بحسب موقع "تايمز ناو".

نصائح للعناية بصحة عينيك.. ابدأها بعد سن الثلاثين فحوصات العين

تعتبر فحوصات العين الشاملة والمنتظمة ضرورية، حتى لو كنت لا ترتدي نظارات أو عدسات لاصقة حاليًا، يمكن للفحوصات السنوية اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض العين مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

غالبًا ما يسمح الاكتشاف المبكر بعلاج أكثر فعالية.

نظام غذائى صحى

اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية يمكن أن يعزز صحة العين. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

تعتبر الخضروات الورقية والجزر والحمضيات والمكسرات والأسماك مثل السلمون والتونة خيارات ممتازة.

علاج الحالات المزمنة

يمكن لحالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أن تؤثر بشكل كبير على بصرك. إدارة هذه الحالات من خلال الأدوية المناسبة، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من خطر مشاكل العين ذات الصلة.

احمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية

التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يضر عينيك ويزيد من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي. ارتدِ دائمًا النظارات الشمسية التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B عندما تكون بالخارج، وفكر في ارتداء قبعة لمزيد من الحماية.

يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشاشات الرقمية إلى إجهاد العين الرقمي، المعروف أيضًا باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر. اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا "6 مترا" وهذا يساعد على تقليل تعب العين.

شرب الماء

يمكن أن تكون العيون الجافة مشكلة شائعة مع تقدمنا في العمر. إن شرب الكثير من الماء واستخدام جهاز ترطيب الهواء في البيئات الجافة يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة العين وراحتها. بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام قطرات الترطيب إذا شعرت بجفاف عينيك.

الإقلاع عن التدخين

التدخين ضار لعينيك ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. يمكن أن يفيد الإقلاع عن التدخين صحتك العامة بشكل كبير، بما في ذلك صحة عينيك.

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن الدورة الدموية، مما يفيد عينيك عن طريق زيادة مستويات الأكسجين وإزالة السموم. اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

تجنب فرك عينيك

تجنب فرك عينيك لمنع الالتهابات والإصابات تأكد من نظافة يديك قبل لمس عينيك، وانتبه إلى نظافة عدساتك اللاصقة ومكياجك.

النوم الجيد

الحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك عينيك. الراحة المناسبة يمكن أن تقلل من إجهاد العين وجفافها، وتساعد في الحفاظ على وظيفة العين المثلى.