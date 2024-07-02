شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الحليب.. 5 طرق لتعزيز صحة عظام طفلك والان مع تفاصيل الخبر

يعد الحفاظ على صحة العظام جانبًا مهمًا للغاية من الصحة العامة للأطفال، حيث تضع الأساس لحياة صحية ونشطة، وفي حين يتم تسليط الضوء غالبًا على تناول الحليب ومكملات الكالسيوم لتحسين قوة العظام، إلا أن هناك عادات وممارسات أخرى، ربما أقل شهرة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقوية العظام لدى الأطفال، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 عادات وطرق أقل شهرة لتعزيز صحة العظام لدى الأطفال: اللعب في الهواء الطلق

خاصة تحت أشعة الشمس، حيث يعتبر ضوء الشمس مصدرًا طبيعيًا لفيتامين د، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام، إن تشجيع الأطفال على اللعب في الهواء الطلق يتيح لهم امتصاص أشعة الشمس، وخاصة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية أقل شدة، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس يمكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات فيتامين د لدى الأطفال، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل الكساح.

ممارسة اليوجا

اليوجا لا تعمل فقط على تعزيز المرونة والتوازن، بل تعمل أيضًا على تقوية العظام من خلال وضعيات تحمل الوزن، حيث تعمل وضعيات مثل وضعية الشجرة ووضعية المحارب على الضغط بلطف على العظام، مما يحفز نمو العظام وقوتها، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تحسن كثافة العظام لدى الأطفال.

بذور السمسم

تعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لتكوين العظام وتعزيز صحتها، ويمكن لملعقة كبيرة من بذور السمسم أن توفر كمية كبيرة من هذه العناصر الغذائية الأساسية، وقد أبرزت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الاستهلاك المنتظم لبذور السمسم يمكن أن يحسن كثافة العظام لدى الأطفال، ويمكن رش بذور السمسم على وجبات طفلك أو إضافتها إلى الوجبات الخفيفة وهى طريقة سهلة وفعالة لتعزيز صحة عظامه.

النشاط البدنى

تساعد ممارسة الأنشطة البدنية مثل القفز والجري والتسلق في بناء عظام قوية طريق تحفيز الخلايا المكونة للعظام، وتعتبر تمارين تحمل الوزن فعالة بشكل خاص لأنها تجعل العظام تعمل ضد الجاذبية، مما يشجع النمو والتقوية، وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على أهمية هذه التمارين لتطوير كتلة عظام صحية لدى الأطفال.

استخدام بعض التوابل والأعشاب بانتظام

ثبت أن بعض الأعشاب والتوابل المستخدمة عادة في الطبخ، مثل الكركم والحلبة، تدعم صحة العظام، حيث يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في الحفاظ على كثافة العظام، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث العظام والمعادن أن الكركمين يمكن أن يعزز تكوين العظام.