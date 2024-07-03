شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عصائر تساعدك فى التخلص من الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

الشرايين المسدودة، المعروفة طبياً باسم تصلب الشرايين، تنجم عن انسداد الشرايين بسبب تراكم اللويحات وهي مادة مكونة من الكوليسترول والدهون والكالسيوم ومواد أخرى.

يمكن أن يتصلب هذا التراكم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين وتقليل تدفق الدم إلى الأعضاء الأساسية مثل القلب والدماغ والأطراف، وفقا لموقع "هيلث لاين" تشمل العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة الصحية المهددة للحياة ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والتدخين ومرض السكري والسمنة وقلة النشاط البدني.

6 عصائر فواكه حمراء للمساعدة في تنظيف شرايين القلب عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعده بشكل طبيعي على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيئ، يمكنك تناول هذا العصير يوميًا بعد استشارة الطبيب.

عصير البنجر

عصير البنجر غني بالنترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، مما يقلل من ضغط الدم، يمكنك إضافة كوب واحد من عصير الشمندر إلى نظامك الغذائي يوميًا من أجل إدارة صحة قلبك.

عصير التوت البري

عصير التوت البري، المعروف بمساعدته في تحسين صحة الجهاز البولي، يأتي أيضًا مليئًا بالفوائد التي يمكن أن تحافظ على صحة القلب، تمنع مضادات الأكسدة الموجودة به أكسدة الكولسترول LDL، مما يقلل من تكوين الترسبات داخل الشرايين، وبالتالي يمنع انسداد الشرايين.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بخفض الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكنك شرب كوب واحد من عصير الطماطم الطازج بانتظام لتحسين مستويات الدهون والحفاظ على نظافة الشرايين.

عصير الكرز

يحتوي عصير الكرز على الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية.

عصير العنب الأحمر

يحتوي عصير العنب الأحمر على مادة ريسفيراترول، التي تقدم فوائد صحية متعددة، بما في ذلك حماية القلب والأوعية الدموية، يساعد ريسفيراترول على منع تراكم الترسبات الشريانية ويعزز وظيفة القلب والأوعية الدموية.

