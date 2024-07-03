شكرا لقرائتكم خبر عن برد الصيف.. 4 خطوات للعلاج أهمها تناول السوائل والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس واستخدام المراوح والتكييفات، قد يصاب البعض بـ نزلات البرد، وهو ما يتسبب في الشعور باضطرابات وأعراض شديدة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج مرضى نزلات البرد في الحر.

قال الدكتور أمجد يونس، استشاري الصدر في كلية طب أسيوط، إن التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الشخص، حيث تتسبب ارتفاع حرارة الطقس في تفاقم الأعراض خلال هذا الفصل .

وأوضح أمجد، أن الأعراض الخاصة بنزلات البرد المرتبطة بفصل الصيف تشمل الشعور بآلام الجسم، و الخمول، والعطس، والتهاب وألم في الحلق، وارتفاع حرارة الجسم.

وقدم استشاري الصدر بعض النصائح المهمة والصحية لعلاج نزلات البرد خلال فصل الصيف، ومنها:

-في حالة ظهور أعراض نزلات البرد يجب البقاء في المنزل تجنبا لانتشار العدوى، وتجنب التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.

-الراحة تعد من أهم النصائح خلال الإصابة بنزلات البرد، ولذا عليك النوم بقدر كافي والراحة، فهذا يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويجعله قادرا على مكافحة العدوى.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فيجب أن يكون غنيا بـ العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، كالفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، والحديد والزنك.

-الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الشفاء، مع إمكانية تناول السوائل الدافئة كالينسون والنعناع، مع مراعاة تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين.