شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خرافات حول واقي الشمس لا يمكن تصديقها.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Medical Express، لقد حل علينا الصيف، وهذا يعني قضاء المزيد من الوقت تحت أشعة الشمس ــ وزيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث منها، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة الأطول من النوع" أ "، أن تصل إلى ما تحت سطح الجلد، مما يتسبب في شيخوخة الجلد قبل الأوان، أما الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة الأقصر من النوع" ب "، فتؤثر على الطبقات الخارجية من الجلد، مما يتسبب في حروق الشمس والاسمرار، (وهناك نوع ثالث من الأشعة، وهو الأشعة فوق البنفسجية ج، يعترضها طبقة الأوزون الواقية للأرض).

تتسبب الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB في إتلاف الحمض النووي في خلايا الجلد، مما يتسبب في حدوث طفرات، يمكن أن تتراكم هذه الطفرات بمرور الوقت وتتسبب في نمو الأورام، وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، كلما زاد تعرضك للأشعة فوق البنفسجية، زاد الخطر.



سرطان الخلايا القاعدية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد في الولايات المتحدة، يليه سرطان الخلايا الحرشفية.

وتقول الجمعية الأمريكية للسرطان إن حوالي 5.4 مليون حالة من هذه السرطانات يتم تشخيصها سنويًا، وتتسبب في وفاة ما بين 2000 و8000 شخص.



يعد سرطان الجلد أكثر ندرة وأكثر فتكًا، إذ أصاب ما يقدر بنحو 100,640 أمريكيًا هذا العام وأسفر عن 8,290 حالة وفاة، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

يمكن أن تحميك واقيات الشمس من هذه الأورام الخبيثة بطريقتين، تحتوي واقيات الشمس الكيميائية على مكونات مثل أفوبنزون التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية، تعتمد واقيات الشمس المعدنية على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم لحجب أو عكس الأشعة، وفي كلتا الحالتين، لا تتمكن أشعة الشمس من اختراق الجلد وإتلاف الحمض النووي لديك.

إليك 10 خرافات حول واقي الشمس لا يمكنك أن تصدقها:- الأسطورة 1: طالما أنك لا تتعرض لحروق الشمس، فأنت آمن..

الحقيقة: لا تحتاج إلى التعرض لحروق الشمس لتعريض بشرتك للخطر، يقول الدكتور هنري ليم، أخصائي الأمراض الجلدية الضوئية في مركز هنري فورد هيلث في ديترويت والذي يدرس تأثير أشعة الشمس على الجلد، إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من شأنه أن يضر بالحمض النووي للبشرة غير المحمية - حتى لو كانت بشرتك تبدو طبيعية للعين المجردة - والآثار تراكمية.

"في كل مرة يتضرر فيها الجلد بسبب الشمس، سواء كان ذلك بسبب حروق الشمس أو بدونها، يحدث بعض الضرر الذي يتعين على الجلد إصلاحه"، كما يقول ليم. "إذا استمر هذا الضرر غير السريري بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن، فإن قدرة الجلد على إصلاح كل هذا الضرر في الحمض النووي سوف تتأثر بشكل كامل".

الأسطورة 2: يحتاج جسمك إلى فيتامين د وسوف يمنعك واقي الشمس من الحصول عليه..

الحقيقة: لا يتطلب الأمر سوى قدر ضئيل من التعرض لأشعة الشمس لإنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجه جسمك، وقد توصلت إحدى الدراسات التي أجريت على أشخاص من ذوي البشرة البيضاء في منطقة بوسطن إلى أن تعرض الوجه والذراعين والساقين لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع خلال أشهر الصيف كان كافياً لإنتاج كميات كافية من فيتامين د.

قال ليم إنه حتى لو استخدمت واقيًا من الشمس، فإنك ستظل تحصل على الحد الأدنى من التعرض لأشعة الشمس. مضيفا، إنه عندما نستخدم واقيًا من الشمس، فإننا لا نضع كمية كافية منه، إنها مجرد طبيعة بشرية".

تنصح الدكتورة آن تشاباس، طبيبة الأمراض الجلدية في مانهاتن في مركز جبل سيناء الطبي، إن المرضى الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات فيتامين" د "، لديهم عليهم حماية بشرتهم والبحث عن المغذيات الموجودة في الأطعمة أو تناول المكملات الغذائية.

وقالت "إنك تحتاج إلى فيتامين د لتكون بصحة جيدة، ولكن هناك طرق متعددة للحصول عليه".

الأسطورة 3: المواد الكيميائية الموجودة في كريمات الوقاية من الشمس قد تسبب السرطان..

الحقيقة: إن المكونات النشطة في واقيات الشمس التي تباع في الولايات المتحدة تخضع للتنظيم من جانب هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA" ، التي قررت أنها آمنة وفعالة، وتضيف الأكاديميات الوطنية أن "استخدام واقيات الشمس لا يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان".

في الواقع، العكس هو الصحيح، كما قال تشاباس، "إذا كنت تحاول تجنب الإصابة بالسرطان، فعليك استخدام واقي الشمس".

الأسطورة رقم 4: لا تحتاج إلى استخدام كريم الوقاية من الشمس عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية منخفضًا..

الحقيقة: يقيس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في المقام الأول الأشعة فوق البنفسجية B، والتي يطلق عليها ليم "طيف حروق الشمس"، وحتى إذا كانت الأشعة فوق البنفسجية B منخفضة، فلا يزال يتعين عليك حماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية A.

أكد ليم، إنه طالما أن هناك ضوءًا، فهناك ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية" لتحفيز سمرة البشرة، والتسبب في التجاعيد، والمساهمة في خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتوافق تشاباس مع هذا الرأي، موضحة، إنه حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، تصل نحو 80% من أشعة الشمس، ومع ذلك قد تتعرض لأضرار أشعة الشمس".

الأسطورة رقم 5: لا تحتاج إلى استخدام واقي الشمس إذا كانت بشرتك داكنة.

الحقيقة: يمكن أن يتعرض الأشخاص من كل أنواع البشرة لأضرار أشعة الشمس وسرطان الجلد، وفي الواقع، "غالبًا ما يتم تشخيص سرطان الجلد لدى المرضى ذوي درجات البشرة الداكنة في مراحل متأخرة، عندما يكون علاجه أكثر صعوبة"، كما يقول الدكتور سيمال ديساي، رئيس الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وأضافت تشاباس، إنه بما أن البشرة الداكنة تميل إلى إنتاج الميلانين استجابة للتعرض لأشعة الشمس، فإنها قد تتغير لونها بسهولة أكبر من البشرة الفاتحة.

الأسطورة 6: واقيات الشمس ذات القاعدة المعدنية أكثر أمانًا من واقيات الشمس الكيميائية..

الحقيقة: إن كلا النوعين آمنان للاستخدام، ولكن هناك عدد أقل من الأمور المجهولة فيما يتعلق بواقي الشمس المعدنية لأنها لا يتم امتصاصها في الجلد.

قالت تشاباس، إن هذا أحد الأسباب التي تجعلها تفضل واقيات الشمس المعدنية، كما أنها تقدر تنوعها، حيث يمكن وضعها فوق المكياج أو المرطب، مضيفة، إن التحدي هو أن بعض هذه التركيبات لها لون أبيض، لذا عليك أن تجدي التركيبة التي تناسب بشرتك".

الأسطورة 7: يمكنك حماية نفسك من الشمس من خلال بناء "سمرة أساسية"..

الحقيقة: إن السمرة قد توفر قدرًا ضئيلًا من الحماية، لكنها أقل من ما يعادل عامل الحماية من الشمس SPF 5، وهذا ليس كافيًا لجعل واقي الشمس غير ضروري.

علاوة على ذلك، فإن السمرة بحد ذاتها هي علامة على الضرر الذي تسببه أشعة الشمس، تقول تشاباس: "عندما يتعرض جلدنا للأشعة فوق البنفسجية، فإنه يحفز إنتاج الميلانين لمنع المزيد من الأشعة فوق البنفسجية من دخول الجلد وإتلاف خلايا الجلد الأساسية، السمرة ليست صحية، السمرة في الواقع هي محاولة من جسمك لحماية نفسه"

الأسطورة 8: مضاد الأكسدة أستازانتين يحميك من الأشعة فوق البنفسجية ويعمل بمثابة "حماية داخلية من الشمس"

الواقع: هناك طريقتان يمكن لمضادات الأكسدة من خلالهما الحد من الضرر البيولوجي الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، فعندما تلحق أشعة UVA الضرر بالحمض النووي، فإنها تفعل ذلك عن طريق التسبب في تلف أكسدي للحمض النووي، ويمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد في تقليله، بالإضافة إلى ذلك، عندما يتفاعل الضوء المرئي مع الجلد، يمكن أن يتسبب في إنتاج الخلايا لنوع من الجزيئات المدمرة تسمى جزيئات الأكسجين التفاعلية، ويمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد في مواجهة هذه العملية أيضًا.

إن إدراج مضادات الأكسدة في نظام الحماية من الشمس أمر منطقي، ولكنها لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها.

إذا كنت ترغب في تناول مضاد للأكسدة لتقليل أضرار أشعة الشمس، فإن الأستاكسانثين ليس بالضرورة الخيار الأفضل، كما اتفق ليم وشاباس

الأسطورة 9: المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس تنتقل إلى مجرى الدم وتتراكم مع مرور الوقت..

الحقيقة: لا توجد دراسات طويلة الأمد على دم الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس بانتظام، لذا لا توجد بيانات تؤكد صحة هذا أو خطأه، ومع ذلك، يقول ليم إن المواد الكيميائية تفرز في البول، وهي علامة على أنها لا تبقى في الجسم.

وأضاف أن الأشخاص الذين يحذرون من مستحضرات الوقاية من الشمس الكيميائية يمكنهم اختيار مستحضرات الوقاية من الشمس المعدنية بدلا من ذلك.

الأسطورة رقم 10: يمكنك تجنب أضرار أشعة الشمس عن طريق ارتداء قبعة جيدة..

الحقيقة: إن ارتداء قبعة عريضة الحواف من شأنه أن يساعد بالتأكيد في حمايتك من أشعة الشمس، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من الصلع أو تساقط الشعر، حيث تقول تشاباس: "ليس لدينا واقيات شمس جيدة للمناطق التي يوجد بها شعر".

ومع ذلك، فإن القبعة لن تمنع سوى الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الأعلى، وبدون واقي الشمس، ستظل عُرضة للأشعة التي تنعكس عن الماء أو الرمال أو الأسطح الحضرية مثل الرصيف والتي تصل إلى بشرتك من الأسفل، (ولهذا السبب أيضًا تحتاج إلى واقي الشمس حتى إذا كنت في الظل).

قال ليم "هناك إجراءات متعددة يتعين علينا اتخاذها، وكل منها مفيد، لكن الأمر ليس بنفس جودة ما نحققه عندما نجمع كل هذه الإجراءات معًا".

