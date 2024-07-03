شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط مرتفع.. بدائل استخدام الملح فى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في تناول الملح أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. لذلك، في حين أن الحد من استهلاك الملح أمر بالغ الأهمية، يمكنك أيضًا اللجوء إلى بدائل الملح، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وعندما يتعلق الأمر بإدارة ارتفاع ضغط الدم، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا، فبالإضافة إلى تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمعالجة والسكريات، يؤكد معظم المتخصصين الطبيين على ضرورة الحد من تناول الملح وتقييد الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم.

وتناول كميات زائدة من الملح والصوديوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب"، والكلى تميل إلى الحفاظ على نسبة معينة من الصوديوم إلى الماء. و عندما تتضرر وظائف الكلى، يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالمياه بسبب الإفراط في تناول الملح، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أوتورم، وتحديداً في منطقة اليدين والقدمين.

ويساهم هذا بدوره في زيادة حجم الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم، والملح هو أحد المكونات الأساسية التي تضيف نكهة للطعام. وهو أحد العناصر الأساسية في أغلب المطابخ حول العالم، مما يجعل من الصعب أيضًا التخلي عنه أو الحد من استخدامه، ومع ذلك، توصلت دراسة إلى استراتيجية جديدة توصي باستخدام بدائل الملح التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم ونسبة أعلى من البوتاسيوم، وتحل هذه الأملاح الغنية بالبوتاسيوم محل بعض كلوريد الصوديوم الذي يتكون منه الملح العادي باستخدام كلوريد البوتاسيوم. ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد تغيير كبير في مظهرها أو مذاقها.

ومن المهم ملاحظة أن الأملاح الغنية بالبوتاسيوم يجب أن تستخدم فقط لفترة قصيرة من الزمن لخفض مستويات ضغط الدم، حيث أن الاستخدام طويل الأمد يمكن أن يزيد من تناول البوتاسيوم، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة العبء على الكلى، ويمكن أن تشمل البدائل الأخرى استخدام الزنجبيل وعصير الليمون والثوم ومسحوق البصل والكركم.



