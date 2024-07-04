شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. عالجى طفلك نهائياً من مشكلة ديدان الأمعاء بهذ الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

ديدان الأمعاء مشكلة يتعرض للإصابة بها الكبار والصغار، وإهمال علاجها يعد من الأمور الخطيرة على صحة الطفل المصاب، ووفقا لتصريح خاص من الدكتور مدحت أحمد، استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، سنتعرف على علاجها الأمثل وطرق الوقاية منها.

أوضح استشاري طب الأطفال، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الطفل المصاب بديدان الأمعاء، ومنها:

- ألم شديد في المعدة.

- الإسهال.

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- الإرهاق.

- حكة في منطقة الشرج، مع خروج الديدان في البراز.

- فقدان الوزن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الطفل بالديدان، ومنها عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، و ضعف جهاز المناعة، تناول الأطعمة دون طهي جيد.

وأوضح، أن علاج ديدان الأمعاء يعتمد بشكل أساسي علي الأدوية المضادة للطفيليات، ولكن يجب القيام ببعض النصائح الأخري للتأكد من القضاء علي هذه العدوى، فيجب غلي ملابس الطفل بعد خلعها، وكويها بالمكواة وذلك للتخلص من البويضات التي يمكن أن تكون عالقة في الملابس، مع ضرورة التأكد من نظافة أيدي الطفل وغسلها باستمرار لتجنب أي عدوى أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها.